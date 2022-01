Le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia sono 111.199.243. E’ quanto emerge dal report Vaccini Anti Covid-19 del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 19.17 di oggi. Il totale con almeno una dose è pari a 48.059.745 (88,98% della popolazione over 12), il numero di persone che hanno completato il ciclo vaccinale si attesta a 46.375.042 (85,86% della popolazione over 12) mentre il totale dose addizionale/richiamo (booster) si attesta a 19.597.153 persone (il 63,21% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi).

Il totale con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi è pari a 48.466.928 (89,74% della popolazione over 12).

Per quanto riguarda la platea 5-11 anni, sono 312.659 i bambini con almeno una dose (8,55% della popolazione 5-11). Ad aver completato il ciclo vaccinale sono 320 (0,01% della popolazione 5-11). Il totale dei guarditi è pari a 125.525 (3,43% della popolazione 5-11 guarita da al massimo 6 mesi).