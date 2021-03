La mossa del governo, di concerto con l’Europa, di bloccare l’esportazione di 250 mila doci di vaccino Astra Zeneca in partenza da Anagni verso l’Australia segnano un cambio di passo. Come lo aveva segnato il pressing di Draghi su Ursula von der Leyen, accusata da più parti di essersi piegata ai diktat delle aziende farmaceutiche nel momento di siglare i contratti che dovranno salvare il continente. Guardando avanti la speranza è che questa crisi Covid e le conseguenze che non avere i vaccini stanno causando su tutto spezzino una serie di usi e costumi dannosi, e che un corso nuovo venga poi mantenuto anche superata l’emergenza.

[[ge:rep-locali:content-hub:288879362]]

Quello che Covid ha squadernato infatti è la dipendenza scientifica, produttiva e commerciale che l’Italia, come la maggior parte dei governi europei, ha nei confronti delle industrie. La madre di tutte le dipendenze è, com’è ovvio, il non avere una ricerca scientifica degna di questo nome: non produrre mai innovazione, insomma. Senza ricerca non ci sono i vaccini e la ricerca la fa Big Pharma. Da questo dato non possiamo schiodarci. Ma, la via d’uscita c’è. Su due fronti.

1. Se l’Italia ha rinunciato ormai 40 anni fa ad avere una sua Big Pharma (cosa che non ha fatto la Francia, ad esempio,e presto, quando e se arriverà il vaccino Sanofi, vedremo come questo impatterà) dalla fine degli 90 del secolo scorso la nuova medicina del Dna ha impresso un forte cambiamento al modo in cui si scoprono nuovi farmaci. Segnando un ruolo preminente delle piccole imprese a componente biotecnologica. E un nuovo modo di registrare i farmaci. Oggi sono spesso le piccole che scoprono, poi entrano in scena i colossi per sperimentare su una scala sufficiente a garantirsi la registrazione, per produrre e commercializzare. Quindi, se oggi non è sempre necessario essere Big ci sono nuovi spazi per chi, come noi, non ha saputo né voluto avere un’industria farmaceutica degna di questo nome. Anche Covid lo ha dimostrato: dal ruolo avuto dalla Irbm di Pomezia nella scoperta del siero poi sviluppato in Inghilterra da Astra al promettente Rethera. Di norma, una volta che una piccola impresa ha qualcosa in mano, una Big se la mangia, o si mangia il brevetto della scoperta.

Ma potrebbe andare diversamente: potrebbe accadere che un governo entri in partnership con la biotech innovativa e diventi protagonista anche della ricerca virtuosa, per avere poi saldo in mano il controllo del farmaco che verrà. E’ andata così, ad esempio, col vaccino Covid di Moderna: il governo federale Usa ci ha messo 2,5 miliardi di dollari e ora se lo gode. E semba andare così col vacino Reithera: il nostro Governo è entrato in partnership con l’azienda di Castel Romano, quano (e se) arriverà qualcosa avremo lo jus primae noctis.

Ora il ministro Giorgetti e Farmindustria (oltre a parlare virtuosamente di produzine, e speriamo bene) hanno immaginato un polo di ricerca pubblico-privato. Ricerca vuol dire innovazione, nuovi farmaci, vaccini del futuro: se il polo decollerà saremo sul mercato internazionale da protagonisti, evviva! Certo il rischio è che possa essere un Polo farlocco, che si limiti a fare make up di molecole studiate e sperimentate altrove (come ha fatto sempre l’industria italiana). Nuove somministrazioni, piccole modifiche inessenziali… insomma faccende che non hanno niente a che fare con l’innovazione, con i farmaci che devono salvarci la vita.

2. Sappiamo che Italia e nella maggior parte dei paesi europei gli stati sono i clienti numero 1 delle aziende farmaceutiche, giacché i farmaci sono forniti dal SSN. Questo porta nelle casse di Big Pharma oltre 30 miliardi l’anno solo nel nostro paese. Draghi battendo ieri il pugno sul tavolo ha fatto capire, finalmente, a tutti che il vecchio andazzo del “oi facciamo quello che vogliamo perché siamo grossi, cattivi e pieni di brevetti” non funziona più. Nessuno, e certamente non questo Governo, vuole sottrarre alle farmaceutiche il diritto di sfruttare i risultati della loro ricerca, anche se si tratta di farmaci. Nessuno, e certamente non questo Governo, afferma che i farmaci devono essere regalati ai malati. Sappiamo che trovare una molecola efficace e commercializzarla ha un costo enorme e se Pharma non ci facesse profitti non ci sarebbe più né ricerca né sviluppo. Ma, il fatto di avere in mano un prodotto che serve a sopravvivere, e erciò è a carico del SSN quindi della fisclità generale, non è un buon motivo per maramaldeggiare, imporre contratti segreti e capestro, pretendere mistero sui prezzi pagati dalla sudetta fiscalità generale, fare il bello e il cattivo tempo con consegne e forniture.

Un paese che spende 30 miliardi l’anno deve pretendere rispetto. I contratti devono essere trasparenti e rispettati, sennò ci sono conseguenze. Un mercato sensibile come quello dei farmaci non può essere il Far West. Fino a oggi, da decenni, in Italia non si è proceduto in questo modo. E’ vero qualche eccezione, con qualche isolato direttore generale dell’Aifa che ha provato a drizzare l’andazzo, c’è stata. Ma si è trattato di piccoli gesti di persone poi mandate di filato a casa perché troppo brave a fare gli interessi dei malati italiani (qualunque riferimento ai casi Martini e Melazzini non è casuale). Se Covid imporrà un cambiamento radicale nelle relazioni tra aziende farmaceutiche e governi, potremo dire che siamo stati capaci di sfruttare una situazione drammatica.