Vaccini anti covid per i bambini dai 5 agli 11 anni, al via le prenotazioni nel Lazio dal prossimo 13 dicembre. Lo annuncia l’assessorato alla Sanità della Regione . Per prenotare è sufficiente inserire i dati della tessera sanitaria sulla piattaforma: www.prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome. “Dal 13 dicembre alle ore 16 partiranno le prenotazioni per la vaccinazione pediatrica (5-11 anni) anti-Covid”, comunica la Regione.

