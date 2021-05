Quando si dice “una politica science driven”: certo il presidente Joseph Biden ne è un alfiere. Fino alle estreme conseguenze. Ieri, con una mossa del tutto imprevedibile, ha fatto dire alla sua rappresentante per il Commercio, Katherin Tai, che: sì, le aziende famaceutiche devono aprire i cassetti e rinunciare ai brevetti sui vaccini anti Covid. Non è affatto detto che questa apertura della Casa Bianca porterà alla liberizzazione delle licenze perché, in materia, le regole del WTO sono stringenti, ma certo il fatto che il loro presidente li metta nell’angolo peserà parecchio sulle decisioni di Big Pharma, proprio mentre Pfizer annuncia un aumento delle vendite del vaccino di oltre il 70%.