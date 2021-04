Lo Sputnik V in primis. Ma poi ci sono anche EpiVacCoron e Covivac. E’ questo il “trio” di vaccini anti-Covid che la Russia ha già approvato. Mentre ce ne sono altri in via di sviluppo o nelle primissime fasi di sperimentazione. Il vaccino più popolare, lo Sputnik V, è approdato anche qua in Italia. Anche se non ancora approvato dall’Ema, l’agenzia europea che regolamenta i farmaci, il vaccino è ora in via di sperimentazione presso l’ospedale per malattie infettive Spallanzani di Roma. Nato nei laboratori del Centro nazionale di epidemiologia e microbiologia Gamaleya a Mosca, Sputnik V si basa sulla tecnologia a vettore virale, come i vaccini prodotti da AstraZeneca e Johnson&Johnson.

Il suo obiettivo è di far produrre al sistema immunitario gli anticorpi diretti contro la proteina Spike di Sars-Cov-2. Ma, a differenza degli altri, il vaccino russo usa due adenovirus diversi: nella prima iniezione viene utilizzato il virus Ad26 e nella seconda Ad25, somministrata a 21 giorni dalla prima. Questo per ridurre il rischio che, dopo la prima dose, l’organismo produca anticorpi contro il primo vettore virale, riducendo in questo mondo l’efficacia della vaccinazione.

In uno studio pubblicato su The Lancet, che ha coinvolto oltre 20 mila persone, Sputnik V si è rivelato efficace nel prevenire la malattia sintomatica nel 91% dei casi. L’EMA starebbe valutando il vaccino russo, approfondendo soprattutto le circostanze che hanno portato alla morte di 4 persone in seguito alla vaccinazione. Nel frattempo allo Spallanzani ci si sta concentrando su due linee di sperimentazione: la prima che ha come obiettivo di valutare l’efficacia dello Sputnik V contro le nuove varianti, in particolare le varianti brasiliana, sudafricana e britannica; l’altra esaminerà la somministrazione di Sputnik V come seconda dose su persone che hanno avuto le prime dosi di un vaccino con una struttura simile, come quella di AstraZeneca.

Il secondo vaccino antiCovid sviluppato in Russia è EpiVacCoron. La rivista Science lo ha definito “il vaccino del mistero” perché su questo prodotto abbiamo poche informazioni chiare. Sviluppato dagli scienziati dell’Istituto di ricerca per il bilancio federale – Centro di ricerca statale di virologia e biotecnologia “Vector”, un laboratorio di massima biosicurezza, EpiVacCorona non utilizza virus vivi. Si basa invece su antigeni peptidici sintetici, sulla base di una selezione di quelli trovati all’interno di Sars-CoV-2. Questo approccio utilizza quindi frammenti del virus per stimolare una risposta immunitaria. Nonostante sia stato registrato a ottobre 2020 e la somministrazione sia partita a gennaio, solo di recente sono stati pubblicati i risultati di uno studio clinico di Fase 1 e 2 sottoposto a revisione paritaria. A condurlo gli stessi scienziati del “Vector”, in stretta collaborazione con i colleghi della società satellite LLC “EpiVac” e dell’Agenzia Federale Medica e Biologica della Russia. Dall’analisi dei dati è emerso che il farmaco ha indotto la produzione di anticorpi specifici per gli antigeni che compongono il vaccino (contro la proteina Spike) nel 100% dei volontari. I risultati sembrano incoraggianti, anche se il campione è piuttosto piccolo. Inoltre, nessun altro vaccino a base di peptidi è stato approvato negli Usa e in Europa. I vertici dell’azienda russa, stando a quanto riportato da Science, assicurano che il vaccino sarà efficace contro le nuove varianti di Sars-CoV-2.

Il terzo vaccino russo è CoviVac, realizzato dal Centro scientifico federale per la ricerca e lo sviluppo di farmaci di immunobiologia Chumakov di San Pietroburgo. Al contrario degli altri due vaccini russi, contiene il virus Sars-CoV-2 inattivato. Ha l’importante vantaggio di presentare all’organismo umano la particella virale nel suo insieme, insegnandogli a contrastare il virus. Questo metodo può provocare una risposta immunitaria più ampia che potrebbe proteggere da più varianti, a differenza degli altri vaccini che concentrano la loro azione sulla proteina spike di Sars-CoV-2. Non abbiamo dati sull’efficacia. I test di Fase 3 sono stati avviati solo da qualche settimana.

Nel frattempo, ci sono altri candidati nelle fasi iniziali di sviluppo. C’è ad esempio il vaccino dell’agenzia federale di medicina e biologia (Fmba), i cui test clinici inizieranno a luglio e in questo caso saranno combinate la fase 1 e 2. A differenza di altri, il vaccino Fmba non colpisce la proteina Spike, ma altri componenti proteici del virus e provoca lo sviluppo dell’immunità non attraverso l’attivazione di anticorpi, ma a livello cellulare. In questo modo, i ricercatori pensano che l’immunità potrà durare per anni. Infine, gli scienziati russi stanno lavorando a nuove versioni del vaccino Sputnik V: una che deve essere conservata a -18° C e un’altra che utilizza materiale “essiccato” che può essere conservato a 2-8 ° C, facilitando il trasporto e la distribuzione. Sono inoltre allo studio nuove formulazioni, come in spray o un vaccino a singola dose.