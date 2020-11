In Italia prima ‘i fragili’

SAPPIAMO ancora troppo poco del(o dei vaccini) in arrivo: sarà quello dio forse quello di? Che tipo di protezione sarà in grado di dare? Dovremo fare uno o due richiami? E soprattutto: chi avrà il diritto di precedenza per l’immunizzazione?

La scala delle priorità in Italia sembra essere piuttosto chiara: prima gli anziani e i soggetti fragili, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine. Poi si vedrà. Eppure questa è solo una delle possibili strategie per massimizzare l’efficacia di una risorsa che, almeno all’inizio, sarà certamente limitata. E non tutti pensano che sia la strada migliore. Un gruppo di ricercatori della Macquarie University di Sydney, Australia, per esempio, ha invece tutt’altra idea, come scrive Md Shahzamal sulle pagine di PlosOne: è quella della vaccinazione selettiva basata sulla geolocalizzazione. Ovvero concentrarsi sui posti maggiormente frequentati dai potenziali superdiffusori – coloro che trasmettono un’infezione a un numero inaspettatamente elevato di persone – e vaccinare tutti i contatti diretti e indiretti che hanno frequentato quegli stessi luoghi.

Longform

In genere le strategie vaccinali si basano sulle informazioni di contatto, non su quelle di localizzazione. La più semplice – scrivono i ricercatori – è la vaccinazione casuale, in cui una percentuale di una data popolazione viene scelta casualmente per essere vaccinata, e che però per funzionare richiede la vaccinazione di un gran numero di individui. Un altro approccio è la “acquaintance vaccination”, una sorta di vaccinazione di conoscenza, in cui a un individuo scelto in modo casuale viene chiesto di nominare un amico. La persona che più di frequente viene “nominata” ha maggiori probabilità di essere vaccinata per prima.

Questa strategia evita la selezione random del modello precedente e consente di selezionare individui che hanno un grande numero di contatti, ma anche in questo caso sarebbe necessaria la vaccinazione di molte persone. Il limite di queste strategie, continuano gli australiani, è che si concentrano solo sui contatti diretti tra gli individui. Il gruppo di ricerca punta invece sul concetto di trasmissione indiretta, in cui la malattia si può trasmettere anche visitando un luogo nel quale è appena stato un individuo infetto, perché – e questo è forse anche il caso del Sars-CoV2 – le particelle infettive in forma di aerosol possono rimanere nell’ambiente per un certo periodo di tempo e trasferirsi agli individui suscettibili.

La strategia australiana

Ecco dunque che diventa necessario individuare i superdiffusori e i luoghi che frequentano. In che modo? Il modello sviluppato dai ricercatori australiani si basa sui dati di posizione relativi a 600 mila individui di Shanghai e Pechino, raccolti in modo anonimo da una app di messaggistica e dating online, Momo. Il team ha analizzato 56 milioni di visite in luoghi diversi nell’arco di 71 giorni. In base ai risultati emersi, i ricercatori hanno poi classificato le persone in sei categorie in base alle loro abitudini sociali, cioè al numero di luoghi che avevano visitato, partendo dal presupposto che maggiore è il numero di posti in cui ci si è recati, maggiore è il numero di persone che si è incontrate.

Le classi di rischio

Ad esempio, una persona in classe 1 significa che è rimasta a casa o ha fatto la spesa solo in negozi del quartiere, e che è stata in contatto con un massimo di cinque persone. Una persona in Classe 2, invece, frequenta il bar, prende i mezzi pubblici ed è in contatto diretto e indiretto con un massimo di 15 persone. In classe 3 ci sono le persone che vanno al lavoro prendendo il treno, che vanno al parco o in piscina e hanno contatti ravvicinati con 25 persone, e così via, fino alla classe 6 dove si trovano le persone che frequentano luoghi pubblici altamente popolati come università, aeroporti e stadi, e hanno potenzialmente contatti diretti con più di cento persone.

Ovviamente, proprio le persone di classe 6 hanno maggiori probabilità di diventare superdiffusori (anche se, è bene ricordarlo, a distinguere i superdiffusori c’è verosimilmente anche una componente biologica che non abbiamo ancora compreso del tutto, e che dà a questi individui infetti una capacità superiore agli altri di trasmettere l’infezione). Il cuore della strategia vaccinale dei ricercatori australiani dovrebbe allora essere questo: non tanto vaccinare i contatti stretti dei superdiffusori, cosa abbastanza complicata da fare perché, generalmente, la gente tende a ricordare (o, per motivi di privacy, a segnalare) un numero di contatti molto inferiore a quello effettivo, ma vaccinare coloro che hanno frequentato gli stessi luoghi abitualmente frequentati dai superdiffusori.



I luoghi del virus

Il tentativo di ridurre la diffusione di una malattia basandosi sui dati dei contatti avvenuti in luoghi specifici non è una novità. E’ parte della strategie di vaccinazione selettiva che – ricorda Alberto Tozzi, epidemiologo e responsabile dell’area di ricerca Malattie multifattoriali e malattie complesse all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma – ha funzionato in alcuni setting tropicali molto ristretti, dove dunque è facile rintracciare le persone e i luoghi che hanno frequentato. Ma che in situazioni più complesse, come quella che stiamo vivendo, rischia di avere vita breve. Certo, se potessimo vaccinare in modo selettivo chi diffonde il virus avremmo meno spese e più efficienza, ed esperimenti di questo tipo sono in effetti molto utili per capire quali categorie sono più a rischio di trasmettere l’infezione, ammette Tozzi, che per altro è stato tra i primi, più di dieci anni fa, a utilizzare questo approccio in un setting più ristretto come un reparto di ospedale.

L’esperimento del 2009 a Torino

“Era il 2009, avevamo a che fare con l’influenza H1N1, e volevamo capire – ricorda – quali figure professionali fossero responsabili della diffusione dell’infezione tra i degenti. Così, in collaborazione con la Fondazione ISI di Torino che aveva esperienza in questo campo, chiedemmo a tutti i pazienti e agli operatori sanitari, dai medici ai portantini, di indossare un tag RFID che si sarebbe attivato dopo un contatto stretto e prolungato (dieci minuti a meno un metro di distanza)”.

Una sorta di Immuni ante-litteram, insomma, alla cui selezione per altro Tozzi ha partecipato in quanto membro della task force nominata dalla ministra Pisano. L’analisi dei dati, in forma anonima, ha dato corpo a un’ipotesi che già era stata sollevata in precedenza: i potenziali diffusori principali dell’influenza erano gli infermieri che, per il loro ruolo, passano da un paziente all’altro per l’intero arco di una giornata e spendono un tempo elevato con ciascuno di essi. Dunque, in caso di necessità, per fermare i contagi bisogna dare la priorità alle azioni preventive su quella categoria.

“Ecco, in un reparto di ospedale questo è stato possibile e al tempo non fu registrata alcuna trasmissione ospedaliera di H1N1, sulla popolazione generale è molto più complesso, perché non possiamo chiedere a tutti di indossare un tag RFID che ci geolocalizzi. Abbiamo già fatto tanta fatica a convincere una parte di italiani a usare Immuni, che pure non dà alcun tipo di informazione sul luogo di contagio”.

Il modello australiano in Italia?

Dunque la strategia australiana non è attuabile in Italia? “Se potessimo vaccinare in modo selettivo chi diffonde il virus avremmo meno spese e più efficienza. Solo che tradurre le simulazioni alla realtà d tutti i giorni comporta qualche problema. Per esempio, avremmo bisogno di una gran quantità di dati in tempo reale che allo stato attuale non abbiamo”, dice Tozzi. Le attività di contact tracing a disposizione consentono almeno in parte di identificare la rete dei contatti degli infetti ma questi dati non sono nel loro insieme immediatamente disponibili, non sappiamo dove gli infetti hanno preso il virus… Insomma, nonostante il grande investimento sul contact tracing, che resta uno dei pilastri del contenimento dell’infezione, alcune regioni non riescono più a perseguire questo obiettivo e dunque a interrompere la catena della trasmissione. Ci vorrebbe invece una mappa precisa, un pattern dei contatti completo dei dati che consentano di circoscrivere le circostanze in cui si è verificato il contagio, e questo allo stato attuale non è possibile.

La questione della privacy

“Oggi, per molti motivi anche legati alla tutela della privacy, raccogliamo dati con grande difficoltà. Ma le domande “con quante persone ti sei incontrato, chi erano, quando e dove?” sono fondamentali – conclude l’epidemiologo – e hanno una ricaduta importantissima non solo per applicare meglio i principi di priorità per la vaccinazione, ma anche, per esempio, nella gestione della quarantena”.