Sono sei su dieci. Il 60 per cento degli italiani over 12 ha infatti concluso il ciclo vaccinale. Il dato è di ieri, e lo ha fornito, oggi, in una nota la struttura del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo. “Il numero di persone che ha completato la vaccinazione, ricevendo entrambe le dosi dei vaccini in uso (Pfizer, Moderna e AstraZeneca) o la dose unica (Johnson & Johnson), ha superato 32,4 milioni, cifra pari al 60% della platea da vaccinare costituita dai cittadini di età superiore ai 12 anni”. Insomma “l’obiettivo è stato raggiunto – continua la nota – secondo le previsioni del Piano elaborato a inizio marzo”.

“È un traguardo importante che conferma la validità del piano” ha dichiarato Figliuolo, aggiungendo che “la campagna vaccinale procede con continuità, con una media superiore alle 500 mila somministrazioni al giorno a livello nazionale, e potrà contare sulla disponibilità di ulteriori dosi di vaccino Pfizer, a partire dalla terza settimana di agosto. Tale fornitura aggiuntiva è stata chiesta e ottenuta nel corso di colloqui tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, incentrati sulla situazione della disponibilità dei vaccini e alla ridistribuzione tra Paesi dell’Unione”.

Ed è “un primo importante risultato che ci consente di guardare con maggiore fiducia al futuro” per il ministro della Salute Speranza “dobbiamo continuare su questa strada perché è proprio con i vaccini che possiamo proteggere meglio noi stessi e gli altri. Grazie a tutte le donne e gli uomini del Servizio sanitario nazionale che hanno lavorato duramente a questo obiettivo”,