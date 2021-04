Chi ha ricevuto entrambe le dosi dei vaccini anti-Covid a Rna (Pfizer e Moderna) tra gli over 65 ha il 94% di probabilità in meno di essere ricoverato in ospedale se contrae il virus, e il 64% in meno se ha ricevuto solo la prima dose, rispetto a chi non è vaccinato. Lo indicano i dati pubblicati in proposito dai Centers for diseases control (Cdc) che si riferiscono agli Stati Uniti, e che confermano la raccomandazione di vaccinare contro il Covid le persone dai 65 anni in su, perché più a rischio di avere la malattia in forma grave.

La ricerca ha analizzato i dati dei ricoveri di 24 ospedali in 14 Stati Usa e l’efficacia dei vaccini è stata valutata confrontando le i numeri dei vaccinati tra i ricoverati positivi al SarsCov2 e chi era negativo al virus. Come previsto, l’indagine ha confermato anche che il vaccino non protegge nelle prime due settimane dalla somministrazione della prima dose di vaccino. Ci vogliono infatti 14 giorni all’organismo per sviluppare la risposta immunitaria dopo la vaccinazione.