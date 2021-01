All’Italia serve un ‘piano B’ sul vaccino antiCovid “per mettere in sicurezza entro l’estate le persone con più di 70 anni e chi soffre di problemi di salute che li rendono particolarmente fragili di fronte a SarsCoV-2” come “obesi, immunodepressi, nefropatici, trapiantati, cardiopatici, malati respiratori e disabili”. Lo sollecita l’infettivologo genovese Matteo Bassetti stamani via Facebook ritenendo “dubbio” il raggiungimento degli obiettivi del “piano A che sarebbe quello di vaccinare almeno il 65%-70% della popolazione con più di 16 anni entro l’autunno”. Secondo Bassetti “si dovrebbe evitare di centralizzare l’organizzazione delle vaccinazioni con una struttura unica che compra le siringhe e assume i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari”.

“Per la parte pratica _ charisce il direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova _ si dovrebbe lavorare su ciò che esiste già, coinvolgendo nelle vaccinazioni, con accordi regionali, oltre agli ospedali e le rsa, farmacie, medici di medicina generale, laboratori privati, usando anche caserme e medici militari e affidando alle Regioni la gestione dell’eventuale personale in più che dovrebbe arrivare. Potrebbero essere coinvolti anche i medici del lavoro e i medici di bordo, oltre a dentisti e pediatri”.