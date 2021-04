“La solidarietà è la sola via d’uscita dalla pandemia” ripete da un anno il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Facile a dirsi, meno a farsi. Lo dimostra il dibattito in corso sui brevetti dei vaccini. Ieri 100 Nobel e 60 ex leader del mondo hanno scritto al presidente americano Joe Biden per chiedergli di appoggiare una sospensione dei brevetti.

Rispetto al suo predecessore, l’attuale capo della Casa Bianca sembra meno impermeabile alle richieste dei paesi poveri. Ma neanche Biden può tutto. Il sogno di veder realizzata una misura così drastica si scontra contro il muro opposto dalle case produttrici. Con la pandemia, la maggior parte di loro ha messo a punto vaccini con tecnologie pionieristiche. Difficilmente, senza la loro piena collaborazione, altre aziende riusciranno a riprodurle.

Il problema della pandemia, però, riguarda il mondo nella sua interezza. “Il presidente Biden ha detto che nessuno è al sicuro fino a quando tutti non sono al sicuro” ha ricordato Gordon Brown ex premier inglese. Al ritmo attuale, spiegano anche gli altri firmatari, ci vorranno anni (si stima il 2024) prima che i paesi poveri ricevano i loro vaccini. “Nel frattempo – aggiunge il Nobel per l’economia Joseph Stiglitz – nuove mutazioni del virus continueranno a uccidere e bloccare la nostra economia globale, fino a quanto tutti e in ogni luogo non avranno accesso a un vaccino”.

La lettera porta anche le firme dell’ex presidente francese François Hollande e dei suoi colleghi di Irlanda, Brasile, Nuova Zelanda, Liberia e tanti altri. Tra i Nobel ci sono Muhammad Yunus (pace) e Françoise Barré-Sinoussi (medicina), sotto l’egida di People’s Vaccine Alliance, una coalizione di 50 Ong di cui fa parte Unaids, l’agenzia dell’Onu per l’Aids, testimone che ha ricordato le iniquità già subite dall’Africa con l’epidemia di Hiv. A Biden viene presentata una richiesta ben precisa: sostenere l’appello presentato a ottobre da Sudafrica e India presso il Wto, World Trade Organization. Vi si chiede di sospendere i brevetti dei vaccini finché dura la situazione di emergenza. La risposta del Wto, nelle otto sessioni in cui ha discusso e ridiscusso il problema, ha sempre dato una risposta chiara: no.

La direttrice del Wto, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, non è riuscita a far valere le ragioni del suo continente. Quel che ha potuto fare, in un editoriale sul Financial Times il 2 marzo, è stato suggerire un compromesso, che permetta di “mantenere le regole multilaterali che incoraggiano ricerca e innovazione” (cioè i brevetti) “promuovendo allo stesso tempo gli accordi di licenza che permettano di aumentare la produzione”. Si tratta di accordi in base ai quali le aziende che hanno messo a punto i vaccini affidano la produzione ad altre aziende, trasferendo la loro tecnologia dietro pagamento di una quota.

Gli accordi di licenza non sono una novità con questa pandemia: è una formula decollata da mesi anche senza l’avallo del Wto. Così lavora ad esempio la più grande fabbrica di vaccini del mondo, dalla quale normalmente esce una fiala su quattro fra quelle usate sul pianeta: il Serum Institute in India, che oggi produce gran parte dei vaccini contro il Covid per i paesi a basso reddito. Case farmaceutiche che fino a ieri lottavano col coltello fra i denti oggi condividono impianti come buone sorelle. E’ la strategia che ha permesso a molte aziende di aumentare la produzione finora, almeno negli Stati Uniti e (entro certi limiti) in Europa. Ma, a oggi, non ha nemmeno intaccato il problema dell’immunizzazione del terzo mondo.

Dei 700 milioni di vaccini prodotti finora, lo 0,2% è stato somministrato nei paesi a basso reddito. “E’ un’ingiustizia lampante” ha lamentato Okonjo-Iweala lunedì scorso, durante l’ennesima discussione del tema brevetti. “Fa male vedere persone che in questo momento muoiono perché non hanno accesso ai vaccini, quando invece abbiamo una tecnologia a disposizione”. Bangladesh, Tailandia e Senegal sono i paesi che secondo lei potrebbero mettere a disposizione degli impianti. Anche se, sostiene la direttrice del Wto, sarà difficile arrivare alla sospensione dei brevetti: “Sono una persona pragmatica e spero che si raggiunga un accordo che sia soddisfacente per tutti”.

Secondo una ricostruzione pubblicata da Nature mercoledì, il 19 febbraio dieci paesi avevano il 75% delle dosi nel mondo. Ben 130 paesi, con 2,5 miliardi di abitanti, non avevano ancora visto una fiala laddove Israele aveva inoculato 78 dosi ogni 100 abitanti. Di fronte al rifiuto del Wto di sospendere i brevetti, Ghebreyesus il 4 marzo aveva tuonato “Se non ora, quando?”. Oggi è più che mai necessario “essere flessibili” nell’applicazione dei brevetti.

Il giorno dopo, sulla scrivania di Biden, era arrivata un appello dell’associazione Phrma, che raccoglie i produttori farmaceutici degli Stati Uniti: “La proprietà intellettuale è il fondamento delle nuove tecnologie”. Anche mantenendo i brevetti, “i produttori di vaccini saranno in grado di fornire 10 miliardi di dosi entro la fine del 2021. Abbastanza per immunizzare l’intera popolazione mondiale”.

Neanche dieci miliardi di dosi, tenuto conto dei richiami, basterebbero a raggiungere l’immunità di gregge (70% degli immunizzati). Ma sarebbero comunque un obiettivo ambizioso, difficile da raggiungere. Sei milioni di dosi, in ogni caso, sono già state opzionate da paesi ricchi che rappresentano un quinto della popolazione mondiale. Per questo motivo a India e Sudafrica, nel chiedere al Wto una sospensione dei brevetti, si sono uniti al momento altri cento paesi.

Il Wto tornerà probabilmente a trattare l’argomento. Ma un altro editoriale su Nature, pur appoggiando l’iniziativa, si chiede: “Anche senza brevetti, ci vorrebbe ben più di un anno per mettere insieme gli ingredienti dei vaccini, costruire gli impianti e addestrare il personale”. Per produrre un vaccino a Rna, ha calcolato di recente l’Economist, occorrono materiali da 5mila fornitori diversi, sparsi ovunque nel mondo e non sempre capaci di allargare la loro capacità produttiva. Per fare vaccini che nessuno ha realizzato mai prima d’ora, poi, serve personale qualificato che non può essere formato dall’oggi al domani. Anche l’Italia si è trovata di fronte al problema di produrre vaccini. E pur essendo un paese con una grande tradizione farmaceutica, non è riuscita a trovare le risorse per fabbricare neanche una fiala.

Queste difficoltà, volendo, possono però essere superate. C’è un precedente, relativo alla seconda guerra mondiale, quando la Casa Bianca chiese alle aziende farmaceutiche di mettere da parte rivalità e brevetti e mettersi a produrre tutta la penicillina possibile per proteggere i soldati dalle infezioni. Non ci fu nemmeno bisogno di un atto formale. Tutti si misero a lavorare per il bene del paese e a nessuno venne in mente di fare causa ai rivali.

“Ci sono momenti in cui la competizione aiuta la ricerca e l’innovazione” spiega Nature. “E ci sono tempi in cui va messa da parte in nome di un beneficio superiore”. Non è chiaro se oggi si riuscirà a ripetere l’impresa della guerra, in più stavolta su scala mondiale. Ma ancora una volta è al presidente americano che il mondo si appella per una decisione in questo senso.