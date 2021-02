MILANO – Quel che più spaventa gli anziani, non è il vaccino, ma il clic day. Cioè il giorno in cui — oggi in molte regioni italiane — viene loro richiesta l’adesione alla campagna vaccinale tramite la registrazione su un portale informatico nel quale immettere dati anagrafici, numero di tessera sanitaria e di telefono per essere ricontattati per l’appuntamento col siero Pfizer.

Un’operazione difficile per chi ha un po’ di primavere sulle spalle. Ed è per questo che in tutta Italia ai medici di famiglia viene chiesto aiuto. Sia per le procedure di registrazione, sia per fare l’iniezione a chi, fra i grandi anziani — prima categoria scelta per la grande campagna vaccinale di massa — è a casa allettato. Certo, l’attesa è tanta. I nonni sono in fibrillazione in tutta Italia, tanto che in Lombardia, dove sabato è stato messo in funzione un numero verde che fornisce solo informazioni — il portale per registrarsi funziona da oggi alle 13 — hanno telefonato in 33 mila. E il coordinatore regionale del piano, Guido Bertolaso, ha annunciato che i primi a essere vaccinati saranno i 4.311 ultra centenari lombardi.

E se in Lombardia gli anziani sono invitati ad andare da giovedì 18 in 200 ospedali, in Toscana, i primi over 80 saranno vaccinati già oggi dai loro medici di famiglia, negli studi attrezzati per ricevere i flaconi Pfizer da utilizzare in giornata. A domicilio di chi è malato a letto useranno Moderna. Anche qui, come in Lombardia sono mobilitati 2.500 medici. In Piemonte si parte con le punture dal “V Day” del 21 in 97 centri vaccinali, ma con le registrazioni online oggi.

Già in corso a Napoli l’immunizzazione degli anziani alla Mostra d’oltremare, come nel resto della Campania, dove si stanno raccogliendo le adesioni per i docenti, la prima delle categorie dei servizi essenziali scelti dal Cts per la fase due. Non si conosce invece ancora con certezza l’inizio delle chiamate degli ultra 85enni in Emilia-Romagna, ma sarà sicuramente in settimana. Si parte nell’incertezza perché mancano le fiale adatte ai più longevi, mentre le 40 mila dosi di AstraZeneca sono in frigo per essere usate sugli over 55 in salute. E ci sono già 1300 insegnanti in coda per la prossima settimana.

Chissà perché in Liguria, si parte stasera alle 23 con le prenotazioni online (portale Regione). Da domani saranno attivi anche un numero verde e gli sportelli Cup, per poi partire mercoledì con i vaccini. Quasi completato come in tutte le regioni il piano che riguarda i sanitari e le case di riposo, la Puglia, i suoi 260 mila ultraottantenni, li sta già registrando da tre giorni. Un quarto è già prenotato, ma ci sono stati intoppi e ritardi, sia sulla piattaforma online sia nelle farmacie. Anche qui schierati in prima fila gli oltre 4 mila medici di base.

L’ultima a partire col portale, sabato, sarà la Sicilia, che oggi comincia con AstraZeneca per gli under 55 e le categorie essenziali. Intanto il Tar conferma il provvedimento contro i “furbetti” del vaccino che sono riusciti ad avere la prima dose senza averne diritto e ai quali non verrà fatto il richiamo. «Niente scorciatoie: la decisione del Tar Catania conferma la nostra valutazione e il valore non solo etico della scelta adottata», commenta il governatore siciliano Nello Musumeci.