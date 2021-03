“Tra qualche giorno verrà stipulato un primo accordo con l’istituto Spallanzani per una sperimentazione in forma scientifica con il vaccino Sputnik, in attesa ovviamente dell’autorizzazione formale dell’Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti”.

E’ l’annuncio del presidente della Regione Nicola Zingaretti durante la visita all’hub vaccinale dell’Auditorium insieme all’assessore alla Sanita’, Alessio D’Amato e il direttore generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese.

Il centro è stato inaugurato lo scorso 15 febbraio e fino ad ora sono stati eseguiti 8.619 vaccini. Grazie alla collaborazione con Fondazione Musica per Roma nell’Auditorium e’ stato realizzato uno spazio di 750 mq, dove ogni giorno vengono somministrati 462 vaccini anti covid-19 Moderna, dosi raddoppiate rispetto alle iniziali 231.

Nell’Hub e’ stato organizzato un percorso agevole e guidato alla vaccinazione per la popolazione over 80, under 79 ed estremamente vulnerabili. Nel centro il personale impiegato e’ cosi’ suddiviso: 30 infermieri, 10 medici, 2 coordinatori, 9 ausiliari, 4 data entry per inserimento dati Avr e 22 steward”. L’intero processo di anamnesi e raccolta del consenso informato e’ digitalizzato e reso cosi’ piu’ rapido e sicuro, tutti gli aspetti logistici e strutturali sono stati curati per una somministrazione del vaccino confortevole e in piena sicurezza.

Aggiungendo poi: “Siamo pronti a triplicare le vaccinazioni se ci saranno dosi sufficienti. Siamo tornati a pieno regime con segnali straordinariamente positivi sul livello di adesione di AstraZeneca”.

“Il sicurezza l’80 per cento degli over 80”

“Il dato più importante nel nostro territorio è aver messo in sicurezza l’80 per cento circa degli over 80. Questo vuol dire che funziona la scelta fatta di mettere in sicurezza soprattuto chi rischiava la vita: i nostri anziani. Presto potremo dire che tutti gli over 80 che avevano prenotato nel Lazio saranno vaccinati”, conclude Zingaretti.

Pass vaccinale: il Lazio è la prima regione italiana

“Sul certificato vaccinale il Lazio è la prima regione italiana a popolare il fascicolo sanitario elettronico del singolo utente anche con questo certificato che è un certificato di natura sanitaria, dove ci sono i dati anagrafici, la prima e la seconda somministrazione, il tipo di vaccino e il numero del lotto del vaccino. Con una firma autenticata in via digitale del medico perchè lo ha somministrato e vaccinato. È Un attestato di natura sanitaria e siamo la prima regione a farlo perchè lo riteniamo un servizio.

Poi le modalità e che cosa si vorrà fare di questo certificato a livello europeo e nazionale lo stabiliranno gli organi competenti, ma desidero precisare che da oggi è iniziata la migrazione dall’anagrafe vaccinale regionale al fascicolo del singolo individuo di questi certificati ed è un elemento importante. Ancora una volta il Lazio è primo tra le regioni italiane”. Ha sottolineato D’Amato