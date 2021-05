SECONDE CASE

È possibile, se vaccinati, raggiungere la propria seconda casa in Sardegna? (Francesco)

Fino al 14 maggio no, se non per di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata o per motivi di salute.

VACCINI FUORI SEDE

Mia figlia ha la residenza a Mantova ma lavora con partita iva a Milano dove ha un regolare contratto di affitto. Dove potrà eseguire la vaccinazione anti Covid quando sarà il suo turno? Mio nipote invece ha la residenza a Milano ma lavora a Roma dove ha regolare contratto di affitto. (Sergio)

Con l’ordinanza del 29 marzo il generale Figliuolo ha disposto che “ciascuna regione o provincia autonoma proceda alla vaccinazione non solo della popolazione ivi residente ma anche di quella domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella regione o provincia autonoma”. Per chi lavora a Milano bisogna chiamare il numero 800894545. Chi lavora a Roma da non residente può vaccinarsi solo se ha il medico di famiglia di una Asl del Lazio, attivando il domicilio sanitario temporaneo.

GREEN PASS IN ITALIA

Ho preso il covid il 23 dicembre negativizzata poi il 1 gennaio 2021. Ho poi fatto un sierologico a metà di aprile ed ho ancora anticorpi. Non ho fatto vaccino. Basta questo per muoversi in regione di diverso colore? (Sabrina)

Fino al 1° luglio sì, perché il certificato medico di avvenuta guarigione vale sei mesi. Successivamente dovrà fare la dose del vaccino oppure un tampone molecolare o antigenico 48 ore prima di partire.

Il 18 giugno in 2 adulti e 2 bambini originari della Lombardia dovremmo partire in traghetto da Genova per la Sardegna. Basta il tampone antigenico entro 48 ore prima della partenza o bisogna ripeterlo una volta arrivati in Sardegna? I bambini di 2 e 5 anni sono esentati o no? (Arianna)

Se Lombardia e Liguria fossero di colori diversi dovreste fare un tampone entro 48 ore dalla partenza. Altrimenti dovreste comunque fare un tampone entro 48 ore dalla partenza del traghetto. I bambini sono esentati solo se non hanno ancora compiuto due anni. Inoltre prima dell’imbarco dovrete registrarvi tramite il modulo online o l’app al sito della regione Sardegna e presentare copia della ricevuta di registrazione unitamente alla carta d’imbarco e a un documento d’identità in corso di validità.

GREEN PASS DALL’ESTERO

Sono italiano residente in Francia, ho avuto il Covid in gennaio e sono guarito. A partire dal 16 maggio posso rientrare liberamente in Italia? Con quali documenti? Dove posso richiedere il certificato verde italiano di cui tanto si parla alla televisione? (Davide)

In quella data dovrebbe entrare in vigore il green pass italiano che consentirà ai cittadini dei 27 Stati della Ue, del Regno Unito e di Israele di entrare in Italia a patto di soddisfare una delle tre condizioni: tampone negativo, guarigione da Covid o vaccinazione anti-Covid. Nel suo caso le servirà il certificato del medico francese che attesti la sua guarigione. Il certificato varrà per sei mesi.

Sono un cittadino italiano, ma ho un permesso di soggiorno in Russia dove sono stato vaccinato con due dosi di Sputnik e ho ricevuto un passaporto vaccinale secondo lo standard Oms in data 30 aprile. Tale certificato può ritenersi equiparabile al pass verde? (Claudio)

Al momento per gli spostamenti verso l’Italia e tra regioni sono validi solo i certificati medici che attestano le vaccinazioni riconosciute nell’Unione europea. Per chi viene dalla Russia vi è obbligo di tampone negativo (molecolare o antigenico) effettuato nelle precedenti 48 ore. Le compagnie aeree rifiutano l’imbarco altrimenti. Una volta arrivati in Italia c’è un periodo di isolamento fiduciario di 10 giorni da rispettare con obbligo di effettuare tampone al termine dello stesso.

RIENTRO A CASA DOPO LE VACANZE

L’ultima settimana di giugno farò una vacanza a Catania usando l’aereo. Sono residente in Lombardia ma per ragioni di costi ho prenotato un volo andata e ritorno da Torino. Ho prenotato un tampone rapido a Milano prima della partenza, dovrò farne uno anche per il ritorno, visto che non rientro nell’aeroporto della mia regione di residenza? (Riccardo)

Se la Sicilia e il Piemonte saranno di due colori diversi sì, altrimenti non è necessario.

Ho fatto il vaccino Pfizer tra gennaio e febbraio (seconda dose il 4 febbraio) e vorrei andare in ferie in Croazia dal 24 luglio e fino alla prima settimana di agosto. Potrò muovermi con il green pass oppure devo fare un tampone molecolare prima? Al mio rientro dovrò fare quarantene o tamponi? (Nadia)

Il 15 giugno dovrebbe entrare in vigore il green pass europeo che consentirà a chi si muove, ad esempio, tra Italia e Croazia di farlo senza quarantena se si è vaccinati da massimo sei mesi. Per l’andata non dovrebbero dunque esserci problemi. Per il ritorno potrebbe essere necessario un tampone antigenico o molecolare 48 ore prima del viaggio.