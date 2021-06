Troppa confusione in una fase delicatissima della campagna, tra Regioni che si concentrano troppo sui giovani, cittadini che protestano perché non vogliono un vaccino diverso come richiamo, esperti e ministero che si attorcigliano intorno ai pareri e soprattutto anziani non ancora abbastanza protetti. Il presidente del Consiglio Mario Draghi in pochi minuti cerca di raddrizzare una situazione che aveva iniziato a procedere in modo incerto e per farlo decide di convocare un incontro con la stampa in fretta e furia, al termine di una giornata di fibrillazione per la sanità nel corso della quale si è riunita la Cabina di regia che stabilisce i colori delle Regioni, il generale Figliuolo ha inviato una lettera a tutte…