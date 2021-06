L’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato il suo quinto Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini anti-Covid19 che raccoglie le segnalazioni di reazioni avverse raccolte tra il 27 dicembre scorso e il 26 maggio di quest’anno per Comirnaty (Pfizer), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen (Johnson&Johnson).

Le segnalazioni sono state 66.258 su un totale di 32.429.611 dosi somministrate: ogni 100 mila dosi significa quindi circa 204 reazioni. Il 90 per cento di queste però sono effetti collaterali non gravi come dolore nel punto in cui è stata fatta l’iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari.

Le segnalazioni gravi corrispondono invece al 10,4% del totale, con un tasso di 21 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino, dalla dose (prima o seconda) e dal possibile ruolo causale della vaccinazione.

Per tutti i tipi vaccini, gli eventi avversi più segnalati sono febbre, stanchezza, cefalea, dolori muscolari/articolari, dolore in sede di iniezione, brividi e nausea. Quelli più gravi si presentano come una sindrome simil-influenzale con forti sintomi, più frequente dopo la seconda dose dei vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna) e dopo la prima dose di Vaxzevria (AstraZeneca).

Il tasso di segnalazione delle trombosi venose intracraniche e in sede atipica in soggetti vaccinati con Vaxzevria è di 1 caso ogni 100.000 prime dosi somministrate, prevalentemente in persone con meno di 60 anni. In linea con quanto osservato a livello europeo. Mentre non è stato segnalato nessun caso dopo la seconda dose.

La maggior parte delle segnalazioni sono comunque relative al vaccino Comirnaty (71,8%), che fino ad ora è però anche il più utilizzato nella campagna vaccinale (68,7% delle dosi somministrate) e solo in minor misura al vaccino Vaxzevria (24% delle segnalazioni e 20,8% delle dosi somministrate), al vaccino Moderna (3,9% delle segnalazioni e 9% delle dosi somministrare), e al vaccino Janssen (0,3% delle segnalazioni e 1,5% delle dosi somministrate).

Le reazioni insorgono prevalentemente lo stesso giorno della vaccinazione o il giorno successivo (83% dei casi).