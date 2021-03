Nessun passo indietro, nessun audizione con il coordinatore dei Nirs inviato in serata dal presidente Michele Emiliano. Tutt’altro, Marco Lacarra è pronto ad andare in procura e denunciare comportamenti illeciti nella campagna vaccinale. Il parlamentare e segretario regionale del Pd continua a puntare il dito contro le pecche del sistema sanitario regionale e i troppi furbetti del vaccino che hanno ottenuto la somministrazione anche se non ne avevano diritto, scavalcando anziani e pazienti con gravi patologie.

E nonostante poche ore prima la sua denuncia fosse stata molto ridimensionata dallo stesso governatore Emiliano, Lacarra torna a ribadire con più forza la sua posizione. Una scelta che rischia di creare frizioni politiche nella maggioranza, visto che a denunciare questa volta è il segretario del principale partito del centrosinistra che sostiene Emiliano in consiglio regionale.

Per capire questa vicenda che a questo punto si arricchisce di punti oscuri bisogna fare un passo indietro di 24 ore, quando lo stesso Lacarra pubblica sul suo profilo Facebook la prima forte denuncia: “Mi giungono voci di gravissime crepe nel piano vaccinale e in particolare di fatti gravissimi accaduti qui in Puglia – esordisce il segretario dem – Persone che non hanno alcun titolo per accedere ai vaccini anti-Covid-19 riescono a farselo somministrare sfruttando conoscenze e favori, mentre persone con patologie gravi, malati oncologici, tanti anziani con seri problemi di salute aspettano il loro turno, nella terribile consapevolezza di un contagio che potrebbe costar loro la vita, come è accaduto a molte persone e come tuttora accade. Questa è un’oscenità, un crimine vergognoso”.

Da qui la richiesta: “La magistratura deve immediatamente intervenire su quanto sta accadendo, punire in maniera esemplare questi criminali e disporre l’immediata radiazione di ogni operatore sanitario che si rende partecipe di questi crimini”. Un atto d’accusa grave che colpisce pesantemente e a sorpresa tutta la Regione, a cominciare dal governatore Emiliano e dall’assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco. Passa poco meno di un’ora da quel post su Facebook e arriva la reazione della Regione: “Il presidente Emiliano ha incaricato l’avvocato Antonio La Scala coordinatore del Nirs, Nucleo ispettivo regionale sanitario della Regione, di assumere immediatamente dall’onorevole Lacarra tutte le notizie in margine ai gravi episodi dallo stesso denunciati con un odierno post su Facebook”. Due ore più tardi arriva il responso: “L’avvocato La Scala coordinatore del Nirs – comunica Emiliano – ha appena terminato di ascoltare l’onorevole Marco Lacarra per formalizzare le sue denunce in margine a presunte violazioni del piano vaccinale anti Covid. Sulla base di tale audizione l’avvocato La Scala ha riferito che Lacarra non conosce nomi e circostanze precise su fatti da lui denunciati, che sono frutto di percezioni”.

Dichiarazioni che sgonfiano di parecchio la denuncia di Lacarra. Ma ora arriva a sorpresa una replica di Lacarra che smentisce questa ricostruzione: “Ho letto in alcuni articoli di stampa che avrei fatto un passo indietro rispetto ai fatti che denunciavo ieri. Niente di più contrario al vero”. Poi l’attacco: “Nella giornata di ieri non ho mai parlato con l’avvocato La Scala. Sono stato contattato da un dipendente regionale al quale non ho ritenuto di dare informazioni circostanziate. Se il collega La Scala, che conosco bene e che ha già i miei contatti, ritiene di ascoltarmi, gli risponderò con piacere”. Dunque l’annuncio di portare la denuncia in procura: “Mi attiverò, invece, per dare direttamente alla procura le informazioni in mio possesso e mettere ancora insieme ulteriori elementi che possano aiutare gli inquirenti nelle indagini che stanno certamente svolgendo in modo accurato”.

Lacarra specifica di aver scritto quel post solo per rivolgere l’attenzione dell’opinione pubblica. “La questione è solo una: proteggere le persone fragili e punire gli incoscienti che agiscono a discapito dei soggetti veramente a rischio. Non possiamo chiudere gli occhi davanti al dramma di malati oncologici, persone affette da patologie rare e da tante altre categorie di disturbi fisici che vivono il paradosso di poter accedere al vaccino solo dopo soggetti perfettamente sani”. Ci tiene a ribadire che non lo fa con spirito polemico contro la Regione: “Il presidente Emiliano che, voglio ribadirlo ancora una volta con forza, sta svolgendo un ottimo lavoro di sensibilizzazione e controllo sul tema sin dall’inizio della campagna vaccinale”. C’è chi però sta già facendo notare, in merito al lavoro svolto dalla Regione, l’assenza totale di riferimenti all’assessore Lopalco.

Di sicuro questa denuncia, poco chiara dal punto di vista prettamente politico, presta il fianco agli attacchi del centrodestra da sempre in prima linea contro la campagna vaccinale regionale e in particolare contro Emiliano e Lopalco. Non a caso arriva a stretto giro un commento dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia e candidato governatore del centrodestra alle ultime elezioni regionali Raffaele Fitto: “Siamo all’assurdo, Lacarra smentisce Emiliano. Si faccia immediatamente chiarezza. È evidente che qualcuno mente. Qui non si tratta di inutili polemiche politiche tra esponenti dello stesso partito, situazioni alle quali siamo oramai abituati, ma della gestione dei vaccini in piena pandemia. Quindi penso sia doveroso richiedere un intervento che faccia chiarezza non da nuclei asserviti ma dagli organi preposti. Alla magistratura chiediamo di fare in fretta”.