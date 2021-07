Il vaccino senza l’utilizzo dell’ago, somministrato grazie a un getto d’aria “sparato” sulla cute. Un sistema che garantisce il totale assorbimento per via intramuscolare. E’ l’innovativo metodo per somministrare i vaccini anti-Covid che verrà utilizzato a Messina, prima città in Europa. Il dispositivo medico Comfort-in è stato ideato per somministrazioni sub-cutanee o intramuscolari. La semplicità e l’assoluta sicurezza lo rendono ideale per ogni tipo di infusione con importanti vantaggi per il paziente, soprattutto per coloro che hanno paura degli aghi.

Il device utilizza il nozzle: una siringa, senza ago, sterile e monouso, in grado di iniettare nel braccio il vaccino attraverso un microforo che proietta il farmaco nel corpo in meno di 100 millisecondi. L’iniziativa, che si aggiunge e non sostituisce la classica somministrazione dei vaccini con siringa con ago, consente l’uso delle diverse tipologie di vaccino.