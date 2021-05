Delle 20 milioni di dosi di vaccini anti-Covid in arrivo a giugno in Italia, 1,5 milioni sono riservati alla Puglia: lo ha annunciato il direttore del dipartimento Salute della Regione, Vito Montanaro, durante l’audizione in III commissione sanità convocata per fare il punto sulla campagna vaccinale e il coinvolgimento dei medici di medicina generale.

Oltre la metà, circa 800mila dosi, saranno consegnate dalla Pfizer, e con queste “potranno essere incentivate le consegne ai medici di base”, ha aggiunto Montanaro in commissione.

Intanto in Puglia negli ultimi giorni, secondo i dati registrati sul sito del ministero della Salute, sono arrivate 19.500 dosi di AstraZeneca e 10.600 di Johnson&Johnson (in tutti e due i casi venerdì 14 maggio); il giorno prima ancora una fornitura di AstraZeneca con 50mila dosi; mentre il 12 sono arrivate 141.570 di Pfizer.