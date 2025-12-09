Malati oncologici ed ematologici, ma anche persone con malattie reumatiche, cardiache, neurologiche, metaboliche o gastrointestinali, sono stati coinvolti nel programma di vaccinazione dell’Ausl. Nel primo semestre del 2025, le dosi di vaccini somministrate dall’Ausl a soggetti a rischio per patologia o condizione sono state 1.939, superando l’obiettivo annuale stabilito a mille dosi.
Il Piano regionale raccomanda la protezione nei confronti delle principali malattie che possono avere un decorso più severo in questi pazienti, come l’infezione pneumococcica e quella meningococcica. Tra le vaccinazioni proposte c’è quella contro l’Herpes zoster e la vaccinazione contro l’influenza.
Chi convive con patologie croniche è più esposto al rischio di contrarre alcune infezioni e di sviluppare forme più gravi e complicate.
La Direttrice dell’Igiene e Sanità pubblica, Alessandra Rampini, spiega che l’Azienda ha strutturato un canale dedicato per la vaccinazione di questi soggetti, tenendo conto della condizione clinica e della programmazione delle terapie.
La vaccinazione rappresenta uno strumento semplice ed efficace per tutelare la salute di questi cittadini, per i quali anche infezioni comuni possono determinare un aggravamento del quadro clinico.
Negli ultimi anni, l’attenzione del personale medico e sanitario alle vaccinazioni ha subìto un cambiamento, orientato alla creazione di piani personalizzati e di presa in carico dell’utente nella sua globalità, superando il concetto di appuntamento “monovaccinale”.
L’Igiene pubblica continua a garantire la vaccinazione nei soggetti sani, come importante misura di prevenzione primaria, concentrandosi anche sulla presa in carico della popolazione fragile.
Vaccinazioni per malati cronici in Italia
