Una prima ‘mappatura’ per capire a che punto sono le varie regioni con le vaccinazioni dei pazienti oncologici per i quali da più parti è stata chiesta priorità. A fornire il quadro della situazione è la conFederazione di oncologi, ematologi e cardiologi (Foce) che si era attivata su questo fronte già lo scorso febbraio. Dalla survey emerge che, grazie ad alcune regioni (Lazio, Veneto e Calabria) che avevano già deciso di accogliere l’istanza avanzata da Foce lo scorso febbraio e di anticipare le determinazioni Ministeriali, oggi sono stati messi in sicurezza circa 11.000 ammalati di cancro.

La survey di Foce

Il 23 marzo Foce ha raccolto i dati per fare il punto della situazione nelle varie regioni italiane, negli Irccs oncologici e di altre strutture, ed in particolare i dati della Regione Lazio, che insieme al Veneto ed alla Calabria avevano anticipato i provvedimenti del Ministero della Salute. Ne è emerso che il Lazio ha già vaccinato 6025 pazienti oncologici, il Veneto 3.400 e la Calabria 1.500. “Queste Regioni – dichiara Francesco Cognetti, presidente di Foce – stanno già completando la vaccinazione di questi ammalati. Abbiamo così già messo in sicurezza circa 11.000 ammalati di cancro. Tutto ciò rappresenta uno sprone per tutte le altre Regioni a fare presto e bene. E’ importante che queste vaccinazioni vengano effettuate a cura degli specialisti curanti anche responsabili della selezione di pazienti candidabili in accordo con le caratteristiche cliniche illustrate nel decreto ministeriale e che tali vaccinazioni avvengano negli stessi luoghi di cura ove questi pazienti vengono seguiti”.

Le richieste di Foce

I risultati di questa prima mappa sono stati inviati oggi per conoscenza anche a Maria Stella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e a Roberto Speranza, Ministro della Salute, in cui Foce ripercorre le tappe delle varie istanze presentate sin a partire dallo scorso febbraio quando con una nota rivolta all’allora Commissario Straordinario dell’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, e al Presidente del Consiglio Superiore di Sanita?, Franco Locatelli, richiedeva l’anticipazione alla vaccinazione di una categoria di pazienti ultra fragili, inclusi 150.000 pazienti oncologici e 70.000 pazienti oncoematologici in corso di trattamento attivo o trattati negli ultimi 6 mesi. “Dopo varie altre richieste – prosegue Cognetti – lo scorso 10 marzo sono state emesse da parte del Ministero della Salute e del Commissario Straordinario per l’emergenza le raccomandazioni ad interim sui ‘gruppi target delle vaccinazioni anti Covid-19’. In questo documento veniva di fatto finalmente accolta l’istanza di Foce per quel che riguarda l’anticipazione delle procedure vaccinali ai pazienti fragili oncologici, ematologici e cardiologici”.

L’invio dei dati ai Ministeri

A seguito delle azioni intraprese da Foce e per consentire ai Ministeri di avere un quadro chiaro e definito dello stato delle vaccinazioni al momento relative ai pazienti oncologici ed ematologici nel nostro Paese, gli specialisti hanno inviato i dati della Survey con la situazione nelle varie regioni. “Sono certo che questi dati da noi raccolti sulla base di indicazioni forniteci dai Direttori delle Strutture di Oncologia Medica ed Ematologia dei vari centri interpellati – scrive Cognetti nella lettera indirizzata al Ministro – potranno essere particolarmente utili al fine di promuovere ogni eventuale azione che Lei riterrà idonea all’obiettivo della maggiore diffusione possibile delle pratiche vaccinali in questi malati particolarmente fragili”.

Fiducia nelle vaccinazioni

Anche se la maggior parte delle regioni deve ancora partire con le vaccinazioni per i pazienti oncologici, c’è la ferma convinzione che solo attivandosi in questa direzione se ne possa uscire: “Siamo fermamente convinti – conclude Cognetti – che l’immediata vaccinazione di questi e degli altri ammalati fragili insieme con i cittadini ultra ottantenni, la cui vaccinazione è tuttora anch’essa lentissima e largamente insufficiente, sia il sistema più valido, insieme certamente con le misure di contenimento del contagio, per abbattere la mortalità tra i contagiati da Covid, che persiste elevatissima nel nostro Paese, la più alta in Europa”.