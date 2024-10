Vaccinazioni contro Influenza e Covid: 5 Regole per Gestire Entrambi i Virus secondo Pregliasco

Quest’anno la campagna vaccinale contro l’influenza inizia in anticipo, con molte Regioni, come Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, che offrono il vaccino a partire dall’1 ottobre. L’attenzione è focalizzata in particolare sugli over 65, in seguito alle raccomandazioni del Ministero della Salute. Con la circolazione di diversi virus, tra cui quelli parainfluenzali e il Covid, si prevede un inverno complicato, simile a quanto avvenuto in Australia, dove si è registrato un alto numero di casi. Il virologo Fabrizio Pregliasco sottolinea l’importanza di seguire cinque regole di buonsenso per affrontare la situazione.

In Lombardia, l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha invitato la popolazione a vaccinarsi, evidenziando che l’influenza può avere conseguenze gravi, come dimostrato dai 150 ricoveri in terapia intensiva e 51 decessi della scorsa stagione. La co-somministrazione dei vaccini anti-influenza e anti-Covid è incoraggiata, così come l’offerta del vaccino contro il pneumococco e l’Herpes zoster per le categorie a rischio, comprese le donne in gravidanza. Per bambini e adolescenti è disponibile anche un vaccino spray nasale, meno invasivo.

Il Ministero della Salute raccomanda la vaccinazione gratuita per chi ha almeno 60 anni, le donne in gravidanza o nel periodo post-gravidanza, i bambini tra 6 mesi e 6 anni e le persone con malattie croniche, oltre al personale sanitario e ai familiari di soggetti ad alto rischio. Pregliasco avverte che il numero di casi di influenza e Covid potrebbe aumentare, e suggerisce di convivere in modo efficace seguendo le regole di igiene, vaccinandosi e utilizzando farmaci come il Paxlovid quando necessario. Inoltre, il riconoscimento dei sintomi influenzali è cruciale: Febbre alta, dolori muscolari e sintomi respiratori caratterizzano l’influenza.

Infine, è possibile vaccinarsi contemporaneamente contro influenza e Covid, purché le iniezioni avvengano in braccia diverse o a una certa distanza. Con il rafforzamento della campagna vaccinale anticipata, si spera di contenere l’impatto dei virus influenzali e quello da Covid-19 durante la stagione invernale.