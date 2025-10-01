Vaccinazioni allo Stadio di San Siro per la salute a Milano

Lo stadio Giuseppe Meazza di Milano ospiterà un’iniziativa di salute e prevenzione trasformandosi in un centro vaccinale. Sabato 11 ottobre, dalle 9.00 alle 15.00, i residenti a partire dai 12 anni avranno l’opportunità di vaccinarsi in un’area dedicata all’interno dello stadio, a pochi passi dal campo.

L’evento è organizzato da diverse autorità sanitarie, tra cui Regione Lombardia e varie ASST, con l’intento di promuovere la prevenzione sanitaria. Unendo sport e salute, si cerca di offrire ai cittadini un’esperienza unica in un luogo iconico come San Siro.

La vaccinazione antinfluenzale sarà disponibile solo su prenotazione attraverso il portale Prenotasalute di Regione Lombardia, selezionando “Centro Vaccinale San Siro”. Saranno offerti anche altri vaccini raccomandati, come Papillomavirus (HPV), Meningococco, Herpes Zoster e Pneumococco, in base all’età e alle condizioni di salute dei partecipanti.

Questa iniziativa rientra nelle attività promosse da Regione Lombardia per la Campagna vaccinale 2025-2026, mirata ad avvicinare la popolazione alla prevenzione tramite un gesto semplice ma fondamentale. La vaccinazione antinfluenzale è infatti il metodo più efficace per prevenire l’influenza stagionale e le sue complicazioni, soprattutto per le persone fragili.

L’influenza è un’infezione respiratoria virale altamente contagiosa, che si trasmette facilmente attraverso le goccioline emesse durante le comunicazioni o a causa di superfici contaminate. Ogni anno colpisce milioni di persone e può causare gravi complicazioni come la polmonite. Vaccinarsi è un modo per ridurre il rischio di contagio e proteggere non solo se stessi, ma anche le persone più vulnerabili.