In Liguria i magistrati sono considerati categoria essenziale e vengono vaccinati mentre gli avvocati dovranno aspettare. Diversamente da quanto accaduto in altre regioni dove anche gli avvocati erano stati inseriti fra le categorie a rischio del mondo giudiziario a Genova e nel resto della Liguria il vaccino sarà somministrato, al momento, solo ai magistrati e al personale di cancelleria dei tribunali.

La decisione, presa in sede regionale, naturalmente fa già discutere. Fra gli avvocati c’è chi sottolinea come anche la loro categoria sia esposta agli stessi rischi – udienze, colloqui in carcere, deposito di atti, incontro con i propri assistiti – di quella dei magistrati.

Nei giorni scorsi, per ottenere un cambio di rotta dalle autorità sanitarie, il presidente dell’Ordine degli avvocati genovesi Luigi Cocchi aveva scritto una lettera con cui invitava “tutte le Autorità che hanno competenza sulla predisposizione dei Piani Vaccinali a tenere conto dell’essenzialità del servizio Giustizia e ad includere magistrati, avvocati e personale amministrativo tra i soggetti ai quali venga attribuita priorità nell’offerta di somministrazione vaccinale a carattere volontario”.

La lettera è stata spedita anche al presidente della Regione Toti, e ai ministri della Giustizia Cartabia e della Salute Speranza.

L’assenza degli avvocati fra le categorie essenziali era stata rimarcata in diversi passaggi della lettera: “per ripristinare la funzionalità del servizio Giustizia risulterebbe utile inserire prioritariamente nella Fase 2 del Piano Vaccinale gli operatori del comparto Giustizia, operatori tra i quali rientrano indubbiamente anche gli avvocati che sono indispensabili parti del processo”.

Fino ad oggi però gli avvocati non rientrano nelle categorie essenziali. Situazione diversa in Toscana dove tutte le toghe e gli impiegati di cancelleria sono già stati vaccinati quasi tutti.