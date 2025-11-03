16.7 C
Vaccinazione antinfluenzale in Sardegna: come e dove farla

È stata avviata la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dall’ASL di Sassari nel nord-ovest della Sardegna, con la disponibilità della vaccinazione in nove ambulatori vaccinali. Gli individui possono anche vaccinarsi tramite il proprio medico di famiglia, pediatra o nei punti vendita delle farmacie che partecipano all’iniziativa. È previsto un calendario per le strutture per anziani e giornate dedicate ai dipendenti dell’ASL. L’Azienda ha attivato una campagna comunicativa sui propri canali social.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e gratuita per diverse categorie di persone ad alto rischio, tra cui:

  1. Persone ad alto rischio di complicanze:

    • Over 60 anni.
    • Donne in gravidanza o postpartum.
    • Persone di qualsiasi età con patologie croniche come malattie respiratorie, cardiache, diabete, insufficienza renale e malattie oncologiche.
    • Bambini da 6 mesi a 6 anni.
    • Familiari di soggetti a rischio.

  2. Personale di servizi pubblici:

    • Medici e personale sanitario.
    • Forze dell’ordine e vigili del fuoco.

  3. Persone a contatto con animali:

    • Allevatori, macellatori e veterinari.

  4. Altre categorie che possono beneficiare della vaccinazione.

Durante la campagna, saranno offerte anche altre vaccinazioni come quella contro il COVID, pneumococco e herpes zoster. È fondamentale vaccinarsi non solo per la protezione personale, ma anche per quella degli altri. per prenotare la vaccinazione è possibile contattare il numero verde 800334466 dal lunedì al venerdì.

Gli ambulatori vaccinali si trovano in varie località tra cui Sassari, Alghero, Ozieri, Bono, Ittiri, Ossi, Porto Torres, Sorso e Thiesi.

