Vaccinazione antinfluenzale a Terrasini

Da stranotizie
Vaccinazione antinfluenzale a Terrasini

L’Assessore alla Salute Pubblica del comune di Terrasini, Angela Sapienza, sottolinea l’importanza della campagna vaccinale come “un gesto di responsabilità per proteggere se stessi e i più fragili”. La campagna di prevenzione contro l’influenza stagionale è in corso nel territorio di Terrasini.

I locali della Guardia Medica di via Pozzo Vallone sono diventati il punto di riferimento per i cittadini che desiderano sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale, con un servizio attivo dalle ore 10:00 alle ore 18:00. L’Assessore Sapienza, insieme al Vicesindaco di Terrasini Fabio Viviano e al Vicesindaco del Comune di Cinisi Salvatore Anania, ha visitato la struttura per monitorare l’andamento delle somministrazioni e portare il sostegno dell’Amministrazione.

L’Assessore Sapienza ha dichiarato che la presenza dell’Amministrazione alla Guardia Medica “testimonia l’attenzione costante verso il tema della prevenzione” e che “vedere una risposta così pronta da parte della cittadinanza è il segno che la cultura della salute sta crescendo”. Il successo dell’iniziativa è frutto di una stretta collaborazione con le autorità sanitarie, come il Direttore Generale dell’ASP Palermo, Dott. Alberto Firenze, e il Direttore Sanitario del Distretto 34, Dott. Vincenzo Brigano.

L’Assessore ha ringraziato gli operatori sanitari dell’ASP Palermo e del Distretto Sanitario n. 34 di Carini per la professionalità e la disponibilità dimostrate, nonché i Medici di Medicina Generale, considerati pilastri fondamentali nella tutela dei cittadini. La vaccinazione antinfluenzale è offerta gratuitamente e senza necessità di prenotazione, e rappresenta lo strumento più efficace per evitare complicazioni, soprattutto per le categorie più a rischio come anziani e soggetti fragili.

