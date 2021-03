A Foggia ci sono 300 persone vaccinate senza l’indicazione della categoria a cui appartengono. A Bari un numero eccessivo di disoccupati, anche anziani, scoperti incrociando i dati della Regione con quelli dell’Inps. E poi oltre 1.000 ‘operatori sanitari’ ultrasettantenni e i figli e i parenti di odontoiatri fatti passare per assistenti di studio. E ancora: coltivatori diretti, consulenti finanziari, bancari, artigiani. E quei 30mila operatori sanitari che nei conti del governo risultano in attesa di prima dose e negli elenchi pugliesi invece come già vaccinati. I nomi di persone che sono state vaccinate a titolo prioritario senza averne diritto sono tanti. Così come tanti sono gli ascolti che stanno effettuando i carabinieri del Nas e gli ispettori del Nirs, il Nucleo ispettivo della Regione.

I primi stanno annotando nomi e giustificazioni fornite durante le audizioni nell’informativa che poi consegneranno al pm Baldo Pisani, i secondi invece metteranno insieme un elenco che sarà consegnato alla Procura ( a cui i primi 100 nomi erano stati già forniti) e al governatore Michele Emiliano. Sarà proprio lui a decidere cosa fare di quella lista, atteso che l’iniziativa giudiziaria è soltanto nelle mani della Procura. Il presidente della Regione, del resto, è stato colui che ha dato impulso alle verifiche e individuato l’avvocato Antonio La Scala come presidente del Nucleo ispettivo.

Il lavoro concreto di scrematura adesso viene svolto dagli ispettori, che stanno spulciando gli elenchi di tutti centri vaccinali acquisendoli quasi quotidianamente e portando gli accertamenti fino alle categorie che hanno appena iniziato. I favori, del resto, sembra che siano stati fatti ovunque e che diversi siano gli stratagemmi utilizzati. In un paese della provincia di Taranto, per esempio, a dare indicazioni su persone da vaccinare sarebbe stato un sindaco. Altri primi cittadini, in Salento, sarebbero stati a loro volta vaccinati. E dagli elenchi di Noicattaro spuntano ancora stranezze, come una quindicina di nomi non associati ad alcuna categoria.

Le verifiche, sia dei Nas sia del Nirs, procedono incrociando nomi con codici fiscali e poi anche con i dati forniti dall’Inps. Proprio grazie alla collaborazione dell’Istituto di previdenza è stato scoperto un numero di disoccupati che sembra eccessivo: alcuni di loro potrebbero essere collaboratori di aziende che lavorano per aziende sanitarie, ma altri presumibilmente sono imbucati. Un’altra questione su cui gli investigatori si stanno soffermando è quella degli operatori sanitari, perché non è chiaro come nei report del governo possa comparire quel dato che indica la “ popolazione sanitaria pugliese” composta da 141mila 318 persone. Né si capisce come possano risultare ancora 29mila 483 operatori sanitari in attesa della prima dose, quando la maggior parte delle aziende sanitarie pugliesi ha comunicato pubblicamente di avere raggiunto percentuali altissime di copertura, mai inferiori al 90- 95 per cento.

Né la presenza dei No vax né quella di personale in ferie o malattia può giustificare un numero così elevato di non vaccinati. E del resto, stando agli accertamenti effettuati già a inizio febbraio, pare che la popolazione sanitaria pugliese sia inferiore alle 140mila unità indicate. Sul punto sarà importante anche il contributo che arriverà dagli Ordini professionali dai medici agli infermieri, le professioni sanitarie, gli assistenti sociali. Gli elenchi sono stati chiesti loro già da diverse settimane, ma al momento non sono stati inviati a chi deve controllarli.