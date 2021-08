“Troppi anziani sono stati vaccinati e per questo pensano di essere protetti. In giro non c’è abbastanza attenzione, non si rispettano le misure, i distanziamenti, non si indossano le mascherine”. L’appello è di W. F., figlio di una signora di ottant’anni che, nonostante due dosi di vaccino Pfizer con il richiamo il 7 giugno, è adesso ricoverata all’Amedeo di Savoia con il casco di ventilazione “Cpap” per una polmonite interstiziale da Covid: “Ci tengo a segnalare – dice – il caso di mia mamma ottantenne pluripatologica con problemi tipici degi anziani: fibrillazione atriale, anemia sideropenica, diabete tipo II.