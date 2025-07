Vaccinarsi contro la Dengue: viaggio in sicurezza è possibile

Con l’estate alle porte, molti abitanti di Oristano sono pronti a partire per destinazioni lontane, sia per lavoro che per turismo. In questo contesto, la Asl 5 sottolinea l’importanza di vaccinarsi contro la febbre Dengue, una malattia trasmessa dalle zanzare.

La dottoressa Maria Valentina Marras, direttrice del dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della Asl 5, invita coloro che programmando viaggi in Asia, Africa e America Latina a considerare la vaccinazione anti-Dengue come un’importante misura di sicurezza sanitaria. La Dengue, nota anche come “febbre spaccaossa”, è provocata da un virus diffuso attraverso le punture di zanzare infette. Non è possibile contrarre la malattia tramite contatti diretti tra esseri umani.

I sintomi principali includono febbre alta, mal di testa, dolori retrooculari, forti dolori muscolari e articolari, nausea, vomito e irritazioni cutanee. In casi gravi, la malattia può portare a complicazioni emorragiche e, nei peggiori scenari, alla morte. La dottoressa Marras evidenzia la gravità della Dengue rispetto alla West Nile, aggiungendo che questo virus è comune in molte regioni del mondo e che anche in Italia sono stati segnalati casi di contagio.

Attualmente, non esiste una terapia specifica per la Dengue, ma il vaccino è disponibile e può essere somministrato a partire dai 4 anni. La vaccinazione richiede due dosi, da effettuare a distanza di tre o sei mesi. Gli interessati possono prenotare il vaccino presso gli ambulatori del Servizio di Igiene Pubblica in via Carducci, ad Oristano.