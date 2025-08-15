Vacanze tra mare e montagna: l’estate di Giulia Mizzoni

L’estate offre sempre l’opportunità di godere di qualche giorno di vacanza. Giulia Mizzoni, volto di Prime Video, ha scelto di alternare mare e montagna durante la sua estate. Nonostante le sue origini meridionali, Giulia si sente più a suo agio in montagna, dove può passeggiare e trovare pace.

Per lei, il mare rappresenta spesso la folla, a meno che non si abbia la fortuna di navigare in barca. Infatti, dopo la stagione calcistica, ha trascorso del tempo nelle Asturie, una regione dove il sole tramonta tardi. La sua avventura in barca a vela, durata 15 giorni, le ha permesso di esplorare nuovi luoghi in base ai venti e al mare, rendendo ogni giorno un’esperienza unica.

Dopo questa esperienza, ha trascorso una settimana a Roma mentre suo figlio partecipava a un campo scout, per poi ritrovare la montagna, dove ha cercato frescura e aria buona. Le sue vacanze sono state vissute in famiglia, con momenti speciali anche con il marito nelle Asturie.

Come giornalista sportiva, Giulia sa che l’estate è un periodo di incertezze e sacrifici. Ha iniziato a lavorare giovanissima, rinunciando a parte della sua gioventù per seguire eventi sportivi. La sua passione per il giornalismo è nata da un’avversione per la matematica, affiancata da un amore per la lettura e, in particolare, per il calcio.

Attualmente, racconta la Champions League su Prime Video, esprimendo entusiasmo per il nuovo format che rende la competizione più equilibrata. Con l’arrivo del Napoli e l’allenatore Conte, si aspettano grandi sfide. Conte dovrà trasmettere alla squadra l’importanza di affrontare ogni partita come una finale, un approccio che potrebbe elevarne il livello in Champions.