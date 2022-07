Non solo i principali musei e monumenti di Firenze ma anche il mare della Toscana per le vacanze italiane di Nancy Pelosi, la Speaker del Congresso americano. L’esponente politica democratica, terza carica istituzionale degli Stati Uniti, ha fatto la prima tappa al Palio di Siena, sabato 2 luglio, e poi si è spostata sulla costa tirrenica, in Versilia. Nel frattempo, in giorni diversi di questa settimana, ha fatto tre visite a luoghi celebri di Firenze: al Duomo e al suo Museo, dove è presente anche una delle Pietà di Michelangelo, agli Uffizi, per ammirare i capolavori della pittura del Rinascimento italiano, e infine alla Galleria dell’Accademia che custodisce il David di Michelangelo.

Nancy Pelosi, con il marito Paul, riferisce la stampa americana, è stata poi avvistata in un elegante resort a Forte dei Marmi “di proprietà del leggendario tenore Andrea Bocelli”. Il “New York Post” ha ottenuto in esclusiva le foto della coppia – Nancy vestita completamente di bianco e Paul in pantaloncini e camicia scura – mentre si intratteneva con Bocelli, sua moglie, Veronica Berti, e altre persone all’Alpemare Beach Club.

L’esponente democratica californiana è stato anche ritratta mentre conversava a lungo con un gruppo che comprendeva Bocelli e la Berti all’interno di una delle tende sontuosamente allestite sulla spiaggia. Secondo quanto riferito al giornale americano, la maggior parte dei clienti non ha riconosciuto la Pelosi e ha continuato a chiedere ai bagnini chi fosse.

Il resort di Bocelli, scrive sempre la stampa Usa, così richiesto che le tariffe per le cabine personali sono disponibili solo su richiesta via e-mail, è incastonato tra la spiaggia e le montagne di Forte dei Marmi. “Fate qualche tuffo nel mare cristallino e immergetevi nel sole della Toscana sulla Vip Beach, dove potrebbe fare la sua comparsa anche il Maestro Andrea Bocelli in persona!”, vanta il club sul suo sito web. “Durante il vostro soggiorno all’Alpemare, potrete concedervi una meravigliosa degustazione di vini Bocelli direttamente dall’Azienda Bocelli, accompagnata da un delizioso aperitivo”.