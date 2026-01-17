Vacanze sulla Riviera Romagnola

Il rinnovo di una importante partnership tra Mirabilandia e Club Family Hotel consente ai turisti che scelgono di soggiornare in uno dei villaggi o degli alberghi della catena alberghiera di avere incluso nel prezzo anche gli ingressi gratuiti a Mirabilandia e Mirabeach. L’accordo è stato siglato dall’imprenditore Andrea Falzaresi, presidente di CFH, e i vertici del più grande parco divertimenti in Italia.

I vacanzieri avranno accesso a Mirabilandia con decine di attrazioni ed aree tematiche, e al parco acquatico Mirabeach, che offre sabbia bianchissima, palme, una laguna cristallina e scivoli emozionanti. Andrea Falzaresi esprime soddisfazione per l’accordo, confermando l’importanza di offrire servizi sempre migliori per far vivere ai turisti giornate indimenticabili.

L’obiettivo è offrire un’esperienza di divertimento completa adatta a tutta la famiglia, unendo l’eccellenza dell’ospitalità family-friendly all’emozione delle attrazioni, per una vacanza senza pensieri e ricca di emozioni. La partnership rafforza l’offerta turistica della Riviera Romagnola e punta a proporre pacchetti vacanza esclusivi con la formula all inclusive. Il direttore Sales & Marketing di Mirabilandia, Francesco Bertozzi, sottolinea che l’accordo rappresenta una scelta strategica, in particolare con la nuova area Nickelodeon Land, pensata per offrire un’esperienza coinvolgente alle famiglie con bambini e ai giovani adulti.