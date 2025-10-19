17.8 C
Vacanze studio: mete sostenibili e avventure iniziazione

Da stranotizie
L’Astrolabio, agenzia milanese esperta in vacanze studio, si prepara a festeggiare quarant’anni di attività, consolidando la sua posizione nel settore del turismo formativo. Fondata dalla famiglia Aronson, storicamente legata all’agenzia Chiariva, L’Astrolabio è un punto di riferimento per famiglie e giovani desiderosi di investire nel loro futuro attraverso esperienze di studio all’estero.

I programmi estivi per i giovani si stanno evolvendo, integrando apprendimento linguistico, tecnologie digitali e un forte impegno verso la sostenibilità, come spiega Roberta Scarpa, booking manager di L’Astrolabio. Ogni anno, oltre 2.500 ragazzi partecipano ai corsi in prestigiosi college nei Paesi di lingua inglese, spagnola e tedesca, tra cui Stati Uniti, Canada, Sudafrica e Dubai.

Le vacanze studio offrono esperienze uniche che favoriscono l’autonomia e la crescita personale dei partecipanti, rappresentando per molti adolescenti italiani l’unica opportunità di espandere i propri orizzonti culturali. Le mete previste per il 2026 saranno autentiche e sostenibili, come borghi irlandesi e villaggi costieri croati.

Tra le tendenze emergenti ci sono attività outdoor per aumentare l’autostima, programmi che combinano volontariato, cucina e arte, e un focus sulle attività di sostenibilità ed eco-turismo. Inoltre, ci saranno i “programmi tematici” che integrano passione per la musica, il cinema e lo sport nell’apprendimento delle lingue.

Le destinazioni più popolari per il 2026 includono Berlino, Siviglia, Malta, Dubai, Stati Uniti e Canada, selezionate per la loro sicurezza e qualità educativa. Per bravi risultati, si consiglia di scegliere la meta giusta, definire obiettivi chiari, tenere d’occhio il budget e coinvolgere attivamente i ragazzi nella decisione.

