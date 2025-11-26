9.9 C
Vacanze sicure in Florida

I funzionari della Florida hanno lanciato la campagna “Arrivare vivo” per promuovere la guida sicura sulle strade statali durante il periodo natalizio. La Pattuglia stradale della Florida e il Dipartimento per la sicurezza stradale e la circolazione stradale ricordano ai conducenti di prestare attenzione e di rispettare il codice della strada nel periodo compreso tra il Ringraziamento e Capodanno.

La guida imprudente e imprudente non è solo una violazione della legge, ma anche una minaccia per la vita di ogni cittadino della Florida sulla strada, ha affermato il direttore esecutivo della FLHSMV, Dave Kerner. Durante le festività natalizie, ogni decisione presa al volante porta con sé delle conseguenze e scegliere la pazienza rispetto all’aggressività e la responsabilità rispetto al rischio può salvare vite umane.

Le forze dell’ordine in tutta la Florida sono alla ricerca di conducenti impegnati in manovre irregolari sulle strade dello stato e citeranno coloro che non rispettano le regole. I nostri agenti vedono in prima persona le conseguenze devastanti dei conducentri che scelgono di guidare in modo distratto, accelerare illegalmente o compromettere la sicurezza, ha affermato il colonnello FHP Gary Howze.

Durante le festività natalizie, i Florida Troopers saranno al massimo delle forze per garantire che le nostre strade siano quanto più sicure possibile, ma l’applicazione da sola non è sufficiente, ogni conducente ha la responsabilità personale nei confronti degli altri di prendere decisioni intelligenti e responsabili. Essere vigili, obbedire alle leggi sul traffico e rispettare gli altri sulla strada sono le basi per garantire che gli abitanti della Florida tornino in vita e trascorrano una piacevole vacanza con i loro cari.

La guida scorretta e negligente è la principale causa di incidenti e morti in Florida durante le vacanze. Anche elementi di guida più basilari come non cedere, eccesso di velocità, accodamento e passaggio con il semaforo rosso aumentano gli obblighi di sicurezza sulle strade. L’uso della cintura di sicurezza è un altro approccio fondamentale per rendere il viaggio più sicuro e può ridurre del 50% la probabilità di morte o lesioni in caso di incidente.

