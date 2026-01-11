Vacanze senza riposo

10.1 C
Da stranotizie
Il modo in cui parliamo di vacanze oggi è contraddittorio. Le immaginiamo come un periodo di riposo e relax, ma spesso al ritorno ci sentiamo più stanchi e irritabili di prima. Non è solo una percezione individuale, ma un fenomeno diffuso. Le ferie, che un tempo rappresentavano una sospensione dal lavoro e dalla routine, sono diventate un’occasione per ottimizzare il tempo e compensare il resto dell’anno.

Secondo lo psicologo Alessandro Montini, “oggi non andiamo in vacanza per fermarci, ma per dimostrare di stare bene. E dimostrare qualcosa è sempre faticoso”. Il paradosso è che anche nel tempo libero non ci concediamo più l’inattività. La vacanza deve essere piena, intensa e raccontabile, e portiamo con noi la stessa attenzione costante e lo stesso bisogno di controllo.

Il cervello non percepisce la pausa se resta sempre attivo, e rispondere, organizzare e documentare significa non uscire mai dalla modalità prestazione. Non è la tecnologia il problema, ma l’idea che ogni tempo debba produrre qualcosa, anche quello che dovrebbe servire a fermarsi. Inoltre, c’è la convinzione che due settimane di vacanza dovrebbero bastare a compensare mesi di iperattività e pressione continua, ma è una narrazione fragile che trasforma la vacanza in un cerotto simbolico applicato su una frattura strutturale.

La pressione silenziosa ma potente è che la vacanza dovrebbe essere il momento più felice dell’anno, e se non lo è, scatta una colpa moderna e difficile da nominare. Alla stanchezza si aggiunge la delusione per il tempo che non ha funzionato e per l’idea di aver sbagliato persino nel rilassarsi. Il discorso smette di essere soltanto psicologico e diventa strutturale, poiché continuare a chiedere alle vacanze di salvarci significa accettare una quotidianità che non prevede pause vere.

Il riposo non dovrebbe essere concentrato, eccezionale e meritato, ma distribuito, ordinario e difeso. Secondo lo psicologo, “il recupero non avviene in blocchi intensivi, ma in micro-spazi quotidiani di disconnessione reale”. Ciò significa accettare la noia, smettere di raccontare tutto e fare meno, non meglio. Le vacanze non dovrebbero salvarci, ma ricordarci che una vita senza pause non è una vita da recuperare, ma da ripensare.

