Vacanze scolastiche, verso un modello più europeo in Italia

Potrebbero cambiare le vacanze degli studenti italiani. Il calendario scolastico, oggi concentrato soprattutto nei mesi estivi e nelle festività natalizie, potrebbe essere progressivamente rivisto per avvicinarsi a modelli più diffusi nel resto d’Europa, con pause distribuite in modo più equilibrato durante l’anno.

A rilanciare l’ipotesi è la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ha annunciato un confronto in corso con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Secondo Santanchè, l’attuale organizzazione delle vacanze scolastiche non favorisce il turismo interno, perché concentra le partenze in pochi periodi dell’anno, generando sovraffollamenti e limitando la possibilità per le famiglie di viaggiare fuori dall’alta stagione.

L’obiettivo sarebbe quello di avviare una revisione graduale dei piani scolastici, integrando anche percorsi educativi legati alla scoperta dell’Italia meno conosciuta e al valore del Made in Italy. Una riforma di questo tipo rappresenterebbe un passaggio chiave per la destagionalizzazione dei flussi turistici, portando benefici sia alle famiglie sia alla crescita sostenibile del settore turistico nazionale.

Allo stato non ci sono proposte concrete su cui lavorare per la revisione del calendario scolastico. Eventuali proposte si valuteranno al momento opportuno.