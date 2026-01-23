12.4 C
Roma
venerdì – 23 Gennaio 2026
Viaggi

Vacanze scolastiche, verso un modello più europeo in Italia

Da stranotizie
Vacanze scolastiche, verso un modello più europeo in Italia

Potrebbero cambiare le vacanze degli studenti italiani. Il calendario scolastico, oggi concentrato soprattutto nei mesi estivi e nelle festività natalizie, potrebbe essere progressivamente rivisto per avvicinarsi a modelli più diffusi nel resto d’Europa, con pause distribuite in modo più equilibrato durante l’anno.

A rilanciare l’ipotesi è la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ha annunciato un confronto in corso con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Secondo Santanchè, l’attuale organizzazione delle vacanze scolastiche non favorisce il turismo interno, perché concentra le partenze in pochi periodi dell’anno, generando sovraffollamenti e limitando la possibilità per le famiglie di viaggiare fuori dall’alta stagione.

L’obiettivo sarebbe quello di avviare una revisione graduale dei piani scolastici, integrando anche percorsi educativi legati alla scoperta dell’Italia meno conosciuta e al valore del Made in Italy. Una riforma di questo tipo rappresenterebbe un passaggio chiave per la destagionalizzazione dei flussi turistici, portando benefici sia alle famiglie sia alla crescita sostenibile del settore turistico nazionale.

Allo stato non ci sono proposte concrete su cui lavorare per la revisione del calendario scolastico. Eventuali proposte si valuteranno al momento opportuno.

Articolo precedente
Cucina di Cortina d’Ampezzo
Articolo successivo
Dario Faini al Dal Verme di Milano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.