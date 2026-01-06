Vacanze scolastiche in Italia

Le vacanze di Natale sono ormai terminate e domani, mercoledì 7 gennaio, segnerà il rientro generale tra i banchi per la quasi totalità degli studenti italiani. Dopo la pausa per l’Epifania, la ripresa delle attività didattiche riguarderà tutte le regioni ad eccezione della Sicilia, che ha scelto di posticipare il rientro di ventiquattro ore, riaprendo i cancelli giovedì 8 gennaio.

Mentre le famiglie riorganizzano la routine quotidiana tra libri e zaini, molti guardano già al calendario per individuare le prossime occasioni di riposo. L’anno scolastico riserva diversi appuntamenti interessanti per ponti e festività prima del termine delle lezioni in estate.

Il primo stop significativo dopo il lungo inverno arriverà con la Pasqua, che cadrà dal 2 al 7 aprile. Subito dopo inizierà il periodo delle celebrazioni civili, con diverse occasioni per brevi vacanze: il 25 Aprile, la Festa della Liberazione, cadrà di sabato, il 1° Maggio, la Festa del Lavoro, cadrà di venerdì, offrendo un weekend lungo di tre giorni, e il 2 Giugno, la Festa della Repubblica, sarà un martedì, permettendo a molti istituti di fare un ponte lunedì 1° giugno, garantendo così quattro giorni di pausa consecutivi.

Con il rientro di domani inizia ufficialmente la seconda parte dell’anno scolastico, quella decisiva per le valutazioni e per gli esami di Stato. La macchina dell’istruzione riparte a pieno regime dopo un periodo natalizio che ha servito a molti per ricaricare le energie in vista della volata finale verso giugno.