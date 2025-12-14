Vacanze scolastiche: compiti alternativi per studenti

I circa sette milioni di studenti italiani stanno per godersi un periodo di vacanze di una quindicina di giorni, durante il quale potranno ricaricare le batterie. Tuttavia, con l’arrivo delle vacanze, spesso arrivano anche i “compiti per le vacanze”, che possono essere un argomento di discussione tra gli studenti e gli insegnanti.
Viviana Pinto, fondatrice di Discentis, una startup a vocazione sociale che si occupa di innovazione didattica, sostiene che la vera domanda sul tema dei compiti per le vacanze è: “che cosa dovrebbe davvero restare ai ragazzi delle loro vacanze? Pagine di esercizi completati o la capacità di osservare il mondo con occhi più curiosi?”
Discentis ha messo a punto un fascicolo intitolato “Allenamenti per menti in vacanza”, che raccoglie attività alternative ai compiti tradizionali. Le attività non partono dall’aula, ma dalla vita quotidiana degli studenti, come ciò che leggono, cucinano, ascoltano, fotografano. Il fascicolo divide le attività per livello di complessità, da 1 a 8, e non per materia né per classe.
Alcuni esempi di attività sono: “Leggere giocando”, che consiste nel leggere libri-gioco che richiedono decisioni e anticipazioni; “Le interviste”, che consiste nel realizzare un’intervista a una figura significativa; “La playlist delle vacanze”, che consiste nel selezionare dieci canzoni che rappresentano momenti o stati d’animo vissuti durante le vacanze; “Scienza in cucina”, che consiste nel riscrivere una ricetta di famiglia secondo la struttura di un protocollo scientifico; “Il mondo dentro casa”, che consiste nel costruire una mappa delle rotte che portano oggetti quotidiani sulla nostra tavola o nel nostro armadio.
Queste attività lavorano sulle competenze degli studenti, come l’alfabetica, la digitale, la scientifica, la personale e sociale, l’imprenditoriale, di cittadinanza, culturale. Il punto non è “quale materia è”, ma quale pensiero attiva.
