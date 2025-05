Vacanze: scegli le migliori pensioni e dog sitter per cani

Organizzare una vacanza quando si ha un animale domestico può risultare complicato. Gli amanti degli animali si trovano spesso a dover decidere se lasciare il proprio cane o gatto a familiari o amici, oppure cercare una pensione per animali o un dog sitter. Per facilitare queste scelte, è importante considerare alcune opzioni disponibili.

La senatrice Michaela Biancofiore ha presentato la piattaforma BauKing, concepita per trasformare l’approccio al turismo con animali, eliminando divieti e fornendo servizi come modulistica per viaggi e assistenza veterinaria. La piattaforma è gestita dall’ingegner Daniel Russo e supportata da vari investitori. Non si tratta di un’agenzia viaggi, ma di un e-commerce che offre servizi a misura di animali domestici, poiché molte persone desiderano viaggiare con i loro amici a quattro zampe, trovando però difficoltà con le normative delle compagnie aeree.

Biancofiore ha evidenziato la necessità di garantire comfort e dignità agli animali durante i viaggi. La piattaforma intende rispondere a domande pratiche riguardanti l’accoglienza di animali in strutture ricettive e spazi pubblici, contribuendo a un turismo più inclusivo.

Infine, la crescente attenzione al “Pet Tourism” suggerisce che la domanda per servizi e strutture che accettano animali è in aumento, con sempre più compagnie aeree dedicate e strutture ricettive pronte ad accoglierli.

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it