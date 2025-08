Vacanze per single: le mete top dell’estate 2025 in Italia

In Italia, il fenomeno delle famiglie mononucleari sta emergendo con grande evidenza. Secondo i dati ISTAT, una persona su tre vive da sola, con una predominanza di donne.

Il tour operator Vamonos Vacanze, specializzato in viaggi per single, ha recentemente analizzato queste tendenze e ha notato che il 69% dei single prevede di partire in agosto. Su un totale di 8,6 milioni di single in Italia, circa 6,5 milioni stanno pianificando di spendere mediamente 1.846 euro ciascuno, contribuendo così a un giro d’affari significativo nel settore turistico.

Le mete più ambite per quest’estate includono i Caraibi, i fiordi norvegesi, il Portogallo, Cuba e Santo Domingo. Tra queste, la crociera MSC ai Caraibi, che si svolgerà dall’8 al 18 agosto, riscuote un grande successo. Il viaggio inizia a Miami e offre un’immersione nell’atmosfera vivace della città, seguita da soste in luoghi incantevoli alle Bahamas, dove attività di gruppo e opportunità di socializzazione abbondano.

Un’altra proposta è la crociera Costa tra i fiordi del Nord Europa, dal 9 al 16 agosto. Partendo da Copenaghen, il tour offre panorami straordinari tra montagne e cascate, con soste in diverse località pittoresche.

Al terzo posto c’è il tour del Portogallo, dal 10 al 20 agosto, che combina cultura e natura, partendo da Lisbona fino a raggiungere l’Algarve. Anche Cuba, con il suo mix di colori e musica, è una meta ambita tra il 11 e il 20 agosto, seguita da Santo Domingo, dove la bellezza dei Caraibi si unisce a una cultura vibrante, nella settimana dal 15 al 23 agosto.