Vacanze: nel 2024 vince la montagna

TheFork suggerisce dove mangiare ad alta quota

Secondo una ricerca di Jfc, quest’estate si supereranno 73 milioni di presenze nelle aree montane e appenniniche italiane. Tradotto: la montagna scelta dal 16% di coloro che, quest’anno, faranno una vacanza durante il periodo estivo, in crescita del +0,8% rispetto allo scorso anno e del +3,5% nell’ultimo biennio. Gli italiani preferiscono sempre di più questo tipo di vacanza perché vista come “rigenerante, rilassante, benefica” e perché permette il “distacco dalle problematiche quotidiane”. Le mete montane sono inoltre apprezzate, aggiunge TheFork, app numero uno per la prenotazione online dei ristoranti per l’elevato livello delle esperienze gastronomiche offerte.

Non solo cucina tradizionale, ma anche reinterpretazioni audaci e creative: ciò che accomuna i ristoranti di montagna è l’atmosfera unica di calore e familiarità che si percepisce al loro interno, così come lo spettacolo degli scenari alpini che li circondano.

Preparatevi a immergervi in un viaggio culinario unico, dove il gusto si fonde con l’altitudine per creare un’esperienza indimenticabile e farvi toccare il cielo con un dito.

Cortina d’Ampezzo, Veneto

Ristorante De Len

Un ambiente caldo e confortevole caratterizzato dalle pareti e soffitti in legno di rovere antico, dove poter degustare piatti capaci di coniugare i gusti forti e decisi dei prodotti di montagna e la freschezza e leggerezza delle rivisitazioni contemporanee. La ricerca delle migliori materie prime attraverso il sapiente lavoro dei produttori locali, il desiderio di riscoprire e valorizzare i sapori e le lavorazioni tipiche del territorio, un luogo confortevole e aperto a tutti dalla colazione al dopocena: tutto in perfetto equilibrio tra benessere e convivialità.

Madonna di Campiglio, Trentino-Alto Adige

Al Forte Dolomites

Un distacco dalla quotidianità, dove riscoprire il piacere dei sensi e del palato, dove essere circondati dall’incontaminata e salutare essenza natura alpina delle Dolomiti di Arabba. L’ambiente delle sale ristorante della Fortezza e la magnifica terrazza panoramica aiutano a riscoprire i gusti di un menu ricco di tradizione e di una sapiente ricerca dei prodotti ladini e delle antiche terre venete, il tutto accompagnato da una prestigiosa lista dei vini.

Alfiero

Secondo gli ispettori della Guida Michelin, “Alfiero è un locale d’impostazione classica sia nel servizio sia nella cucina, che cita nel piatto tanto il territorio quanto i sapori d’Italia”. Qui è possibile assaporare una grande varietà di piatti tipici trentini e sudtirolesi, preparati con una grande abilità culinaria e una particolare ricercatezza dal punto di vista delle materie prime. Le portate sono piuttosto abbondanti e il rapporto qualità-prezzo decisamente buono.

Livigno, Lombardia

Al Persef

Sapori inattesi, abbinamenti non convenzionali e un’atmosfera intima e calda per un viaggio enogastronomico indimenticabile. Una cucina sincera con sfumature orientali, senza confini e caratterizzata da una continua ricerca di materie prime d’eccellenza dal territorio alpino e dal mondo. Un laboratorio del gusto sempre aperto a sperimentazioni, ma con le radici ben piantate nelle Alpi.

Plan de Corones, Val Pusteria, Alto Adige

Restaurant Samyr

Samyr è un ristorante gourmet inserito nell’ambiente moderno e accogliente tipico di un wine bar: un luogo di ritrovo per chi ama dedicarsi ai piaceri della buona tavola e del buon vino. Un menù composto da gustosi piatti fatti in casa con solo ingredienti freschi e genuini del territorio, rigorosamente di stagione.

Val Gardena, Trentino-Alto Adige

Zicoria Brasserie

Uno spazio armonico e una terrazza panoramica fanno da contorno a piatti che diventano esperienze sensoriali inimitabili.

Breuil Cervinia, Valle d’Aosta

Alpine Gourmet Prato Borni

Situato nel Canton Vallese, la regione culinaria più ricca della Svizzera, questo ristorante offre menù ispirati alla tradizione svizzera e alle specialità della cucina internazionale come il foie gras e il filetto dell’Irish Beef Club. Il tutto con un livello di qualità riconosciuto da una stella Michelin.

La Table d’Armante

Questo ristorante, ospitato all’interno di un lussuoso hotel, rispecchia lo stile di montagna contemporaneo e chic, caratterizzato da legno, pietra, velluto e cucine a vista. È gestito dallo chef Fabien Laprée, che propone un menu moderno con una successione di ingredienti locali pregiati. In estate, la graziosa terrazza offre una meravigliosa vista sulle montagne Dômes de Miage.

Sestriere, Piemonte

Ristorante l’Antica Spelonca

Ristorante tipico piemontese: buona cucina, cordialità, allegria, il tutto all’interno di un locale molto caldo ed accogliente. Materie prime di eccellente qualità preparate con la massima attenzione e rispetto per la tradizione del luogo.

Bardonecchia, Piemonte

La Cave

Un’esperienza culinaria che regala un viaggio fra le prelibatezze montane di Italia e Francia. Il menù unisce culture e produttori locali scelti con cura tra gli allevatori e i caseifici della zona per portare in tavola carne, verdure e formaggi a km0. La miglior coccola dopo una giornata passata fra piste da sci, trekking e attività invernali o estive.

Roccaraso, Abruzzo

Chichibio

Intimo, una saletta con pochi tavoli nel centro del paese: vi si assaggia una buona cucina, basata soprattutto su materie prime locali e stagionali, anche se non mancano alcune proposte a base di pesce, preparate con gusto leggermente moderno e fantasioso.