Vacanze invernali in Dolomiti

Tra il 24 dicembre e l’Epifania, l’Ulss 1 Dolomiti ha ricevuto 2.200 chiamate al servizio di urgenza ed emergenza, che hanno portato a più di 1.100 missioni di soccorso. Questo rappresenta un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Di queste missioni, 206 sono state effettuate direttamente sulle piste da sci.

Un dato significativo è che oltre il 30% delle persone soccorse aveva più di 80 anni, segno di un’utenza sempre più anziana e fragile anche durante le festività. L’ondata di richieste si è fatta sentire anche nei pronto soccorso della provincia, con più di 4.600 accessi in due settimane, un aumento del 5% rispetto all’anno precedente. La media giornaliera è salita a 332 accessi, contro i 288 dell’anno precedente. Ciò ha portato a un carico significativo anche sui reparti, con oltre 500 ricoverati al giorno negli ospedali dell’Ulss 1.

L’area più impegnativa per gli interventi in pista è stata Cortina-San Vito, seguita da Alleghe e Arabba. Le festività sono state anche il banco di prova per il nuovo progetto sperimentale dell’automedica di Alleghe, attiva dal 31 dicembre. Il servizio, operativo fino al 30 marzo, ha già effettuato nove missioni in pochi giorni, confermando l’utilità del presidio. La sperimentazione proseguirà fino a fine marzo, dopodiché si valuteranno i numeri per determinare se il servizio potrebbe diventare stagionale o addirittura annuale.