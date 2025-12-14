10.5 C
Vacanze invernali: al caldo o in montagna?

I sondaggi lanciati da CremonaOggi in vista del Natale stanno riscuotendo un grande successo, con centinaia di persone che votano ogni giorno. Molti possono permettersi una bella vacanza durante le festività e si chiedono dove andare: una vacanza al caldo in un luogo esotico o una “settimana bianca” sulle nevi?

Il risultato del sondaggio è stato sorprendente, con una sostanziale parità tra le due opzioni: il 50% dei voti per la vacanza al caldo e il 50% per la vacanza sulla neve. Le percentuali sono state calcolate da Instagram e non includono decimali, ma in realtà la vacanza al caldo ha ricevuto una preferenza in più.

I sondaggi continuano e ora si chiede ai partecipanti di immaginare una tavolata natalizia e di scegliere come passare il tempo con i parenti: una partita o tombola, oppure un torneo di carte. I risultati saranno resi noti tra ventiquattr’ore. possibile votare sulla pagina Instagram di CremonaOggi.

