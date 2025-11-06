11.1 C
Roma
giovedì – 6 Novembre 2025
Viaggi

Vacanze indimenticabili in Francia per famiglie celebri

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Le vacanze sono un momento importante per Johnny Depp. La star di Pirati dei Caraibi ha rivelato che la sua priorità principale durante le festività sono sempre i suoi figli, Lily-Rose e Jack Depp, avuti con l’ex compagna Vanessa Paradis.

In un’intervista esclusiva a E! Novità, durante la premiere del suo nuovo film Modi: Tre giorni sulle ali della follia, Depp ha affermato che la tradizione di famiglia consiste nel trascorrere del tempo insieme.

Attualmente, Depp è impegnato nella promozione del suo film, che rappresenta per lui un importante lavoro di squadra. Descrivendo l’esperienza sul set, ha sottolineato quanto siano fondamentali i rapporti tra attori, registi e operatori, evidenziando che tutti lavorano verso un obiettivo comune. Anche se ricopre il ruolo di regista, Depp continua a imparare osservando e interagendo con il suo team.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Aereo in fiamme: il drammatico schianto dopo il decollo
Articolo successivo
Polonia abolisce gli allevamenti di animali da pelliccia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.