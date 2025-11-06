Vacanze indimenticabili in Francia per famiglie celebri

Le vacanze sono un momento importante per Johnny Depp. La star di Pirati dei Caraibi ha rivelato che la sua priorità principale durante le festività sono sempre i suoi figli, Lily-Rose e Jack Depp, avuti con l’ex compagna Vanessa Paradis.
In un’intervista esclusiva a E! Novità, durante la premiere del suo nuovo film Modi: Tre giorni sulle ali della follia, Depp ha affermato che la tradizione di famiglia consiste nel trascorrere del tempo insieme.
Attualmente, Depp è impegnato nella promozione del suo film, che rappresenta per lui un importante lavoro di squadra. Descrivendo l’esperienza sul set, ha sottolineato quanto siano fondamentali i rapporti tra attori, registi e operatori, evidenziando che tutti lavorano verso un obiettivo comune. Anche se ricopre il ruolo di regista, Depp continua a imparare osservando e interagendo con il suo team.
