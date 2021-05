Per andare in vacanza in Sardegna, partendo dalla Lombardia con volo da Linate, serve fare il tampone, bisogna essere vaccinati? (Ivan)

Occorre il green pass, ovvero la certificazione della vaccinazione con doppia dose ( valida nove mesi), o anche solo con la prima dose ( valida dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla seconda dose), un certificato di guarigione dal Covid ( valido sei mesi) o un tampone negativo ( molecolare o antigenico) effettuato nelle 72 ore antecedenti alla partemza. Occorre registrarsi al sito Sardegna Sicura.

Quali sono le regole per poter trascorrere la nostra vacanza in Sardegna? Siamo emiliani. E quali regole ci sono per il rientro nel caso contraessimo il covid19? (Paola)

La Sardegna continua a richiedere il green pass a chi arriva nell’isola. Nel caso in cui doveste contagiarvi durante le vacanze valgono le stesse regole che devono essere seguite a casa: occorre rimanere in isolamento fino alla negativizzazione del tampone. Non si potrà dunque far ritorno a casa viaggiando da positivi.

Sia io che mia moglie abbiamo effettuato il primo vaccino ed il secondo dovremo effettuarlo il 17 luglio. Abbiamo prenotato una vacanza in Sardegna dal 21 giugno al 6 luglio ed andremo in traghetto.Vorrei capire cosa dovremo effettuare per essere regolarmente accettati e poter andare senza sorprese in Sardegna. (Giuseppe)

Se dalla somministrazione della prima dose al giorno della partenza saranno passati 15 giorni basterà registrarvi sul sito Sardegna sicura e portare con voi la certificazione che vi è stata rilasciata dal centro vaccinale. Se non sono passati 15 giorni dovrete fare un tampone nelle 72 ore precedenti alla partenza.

Siamo una famiglia di due genitori vaccinati con due dosi pfizer da aprile 2021 e una bambina di 5 anni. Vorremmo andare l’ultima settimana di giugno in Sardegna. La nostra bambina di 5 anni dovrebbe fare il tampone per salire in aereo? Lei frequenta una scuola paritaria privata con 15 bambini nella sua sezione e la maestra regolarmente vaccinata.(Nicoletta)

Per voi non occorre nulla, ma la bambina deve fare un tampone anche rapido 72 ore prima della partenza. E dovete registrarvi tutti e tre sul sito Sardegna sicura autocertificando la vostra condizione.

Ho 27 anni e non ho ancora fatto il vaccino e non penso che riuscirò a fare tutte e due le dosi perché dovrei andare in Sardegna il 16 luglio. Come mi devo comportare per la storia del tampone? Devo farlo sia all’andata che al ritorno? (Giovanni)

Se sono passati 15 giorni dalla prima dose, basta la certificazione dell’avvenuta somministrazione e la registrazione al sito Sardegna sicura. Se è passato meno tempo, deve invece avere un tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti alla partenza. Al ritorno, se entrambe le regioni tra cui si sposta sono ancora bianche o gialle non serve nulla.

Vorrei andare in Sardegna per lavoro. E’ sufficiente il vaccino ? Ho fatto entrambe le dosi o serve un tampone ? (Diego)

Non ha importanza il motivo per cui si entra. Occorre comunque registrarsi sul sito Sardegna sicura e autocertificare la propria condizione. Il vaccino è sufficiente se si è fatta almeno la prima dose da quindici giorni.

Il 17 luglio prenderemo la nave per la Sardegna, ma purtroppo non è ancora ben chiaro quali sono le regole da seguire. C’è chi dice che basta la prima dose vaccinale, chi dice due, chi dice il tampone. Addirittura c’è chi dice che basta solo come lo scorso anno, scaricare semplicemente il foglio “Sardegna sicura”. Vi chiedo se possibile informazioni dettagliate. (Tamara)

Il governatore Solinas ha appena firmato la nuova ordinanza. Occorre registrarsi al sito Sardegna sicura e avere il green pass che si ottiene sia con la vaccinazione completa sia dopo la prima dose, se da questa sono passati almeno quindici giorni. Se non si è stati vaccinati occorre fare il tampone.

Chi deve andare in Sardegna a fine giugno deve fare tampone o avere vaccinazione con le 2 dosi? Ma un ragazzo di 13 anni che ha avuto il covid a gennaio e quindi rientra nei 6 mesi di immunità deve sottoporsi lo stesso a tampone antigenico o molecolare 48 ore prima per entrare in Sardegna? (Marilena)

Chi non è vaccinato deve fare il tampone. Per chi ha avuto il Covid basta portare con sè il certificato con la data di guarigione che la Asl deve avere rilasciato al momento della fine dell’isolamento. Tutti i dati devono essere caricati sul sito Sardegna sicura.

Dobbiamo andare in Sardegna il 5 di giugno. Io non sono stata vaccinata, devo fare il tampone ugualmente anche se diventerà zona bianca? Le mie amiche hanno fatto la prima dose di vaccino, i richiami non ancora. Devono fare ugualmente il tampone? Devo iscrivermi alla regione Sardegna anche se zona bianca? (Ornella)

Il passaggio in zona bianca non cambia le regole più restrittive che la Sardegna ha deciso di adottare. Chiunque arrivi deve registrarsi sul sito Sardegna sicura e attestare la propria condizione. Si può entrare anche con la certificazione della somministrazione della prima dose se avvenuta almeno da quindici giorni. Se lei non è vaccinata deve fare il tampone.

Per andare in vacanza in Sardegna, i primi di luglio, le ordinanze della Regione provedono limitazioni per chi non si reca nella seconda casa, ma presso una struttura, solo per turismo? Con ciclo vaccinale completo (Francesca)

Non fa alcuna differenza se si va in una struttura ricettiva o in una seconda casa. Per entrare in Sardegna bisogna essere vaccinati, essere guariti dal Covid o avere un tampone negativo effettuato 72 ore prima della partenza. Con ciclo vaccinale completo non avrà alcuna limitazione.

Parto il 6 giugno per la Sardegna. Devo fare test molecolare 48 ore prima? Posso fare un tampone rapido in farmacia? E’ comunque valido o devo recarmi per forza in laboratorio o ospedali per il molecolare? (Nina)

Non è necessario il molecolare. Va benissimo anche un tampone rapido effettuato in una farmacia accreditata dal servizio sanitario regionale.

Sono ligure e parto per la Sardegna il 31 maggio, arrivo mattina 1 giugno. Siamo due persone non vaccinate, una con prima dose , ed una con vaccino monodose. Che regole dobbiamo seguire alla luce delle ultime modifiche? (Giuliana)

Se avete fatto il vaccino da almeno quindici giorni non serve altro che la registrazione sul sito Sardegna sicura. Diversamente dovete avere un tampome negativo, molecolare o antigenico.

Green pass per matrimoni e cerimonie

Sto cercando di organizzare il mio ricevimento nuziale per l’11 luglio 2021 (mi sono già sposata ad aprile 2021). Mi è molto chiaro che gli invitati devono avere il green pass che si ottiene a certi requisiti tra i quali avere fatto il vaccino, aver avuto covid ed il tampone 48 ore prima.Al momento il green pass italiano prevede che lo si possa ottenere anche con solo 1 dose dopo 15 giorni dall effettuazione della stessa oltre agli altri requisiti. Quello che non mi è chiaro è che adesso si dice in attesa del green pass europeo che entrerà in vigore dal 1 luglio (quello europeo pare che preveda però il ciclo intero vaccinale). Sposandomi a metà luglio gli invitati devono avere 2 dosi oppure anche 1 sola oltre agli altri requisiti? – I bambini devono avere il tampone e da che età? A questo punto il green pass italiano viene sostituito da quello europeo e per cui per i matrimoni vale quello europeo dalla sua entrata in vigore? (Stefania)

Il green pass europeo (che entrerà in vigore l’1 luglio) serve solo per gli spostamenti all’estero. Sul territorio nazionale vigono le regole del green pass europeo per il quale occorre avere la vaccinazione completa da non più di nove mesi o anche solo la prima dose (effettuata però da almeno 15 giorni). Chi non ha nessuna delle due deve fare il tampone. Il ministero della Salute non ha ancora chiarito da che età è richiesto il tampone per i bambini. Se passa l’interpretazione valida per i viaggi, il tampone è richiesto dai 2 anni in su. Ma si attendono ulteriori chiarimenti.

Avrei bisogno di alcune delucidazioni in merito al Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, in particolare per quanto riguarda le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose. Il 26 giugno io e la mia compagna ci sposeremo e chiederemo di eseguire un tampone rapido entro 48 ore prima dell’evento ai partecipanti che non hanno ancora potuto fare il vaccino. I quesiti sono: 1) per i bambini / ragazzi da che età è obbligatorio il tampone rapido per partecipare ai festeggiamenti? 2) il tampone rapido da che tipo di certificazione deve essere accompagnato (firmati da un medico, infermiere o altro? 3) chi deve controllare la documentazione relativa al green pass visto che sembra essere stato tolto il covid manager? (Alessio)

Il ministero dalla Salute non ha ancora chiarito da che età è richiesto il tampone per i bambini. Se passa l’interpretazione valida per i viaggi si intende dai due anni in su. L’esito del tampone effettuato da qualsiasi farmacia o laboratorio è certificato dalla struttura che lo esegue. Gli invitati devono portarlo con sè ed esibirlo in caso di controllo. Le norme non specificano una figura che ha l’incarico di verificarlo al momento dell’ingresso nel locale.

Ho un solo vaccino Pfizer e dovrei andare a un matrimonio. Come posso fare per attestarlo? (Maria)

Una sola dose è valida solo se l’ha avuto somministrata da almeno quindici giorni. Per attestarlo basta la certificazione che le è stata rilasciata dalla struttura vaccinale.

Sono invitato ad un matrimonio, ma ho ricevuto solo una dose del vaccino. Posso partecipare comunque al ricevimento? E le persone che non sono vaccinate possono fare un tampone antigenico o solo quello molecolare? (Erika)

Se sono trascorsi più di quindici giorni dalla prima dose può partecipare al ricevimento senza fare il tampone. Chi non è vaccinato deve invece farlo ma basta anche il tampone antigenico effettuato 48 ore prima del ricevimento.

E’ possibile sapere con certezza se per partecipare agli eventi è richiesto il tampone per i bambini? Se sì da che fascia di età? (Jessica)

Si attendono chiarimenti dal ministero sull’età. Certamente anche ai bambini è richiesto il tampone. Per il momento l’intepretazione vigente è quella che si da per i bambini in viaggio, ed è dai 2 anni in su.

Ho solo la prima cose di vaccino AstraZeneca, la seconda è per il 7 luglio. Il 29 giugno posso partecipare al matrimonio di mio nipote senza fare il tampone? (Lucia)

Sì, la certificazione vaccinale è valida dopo 15 giorni dalla prima dose.