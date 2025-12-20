Vacanze in Riviera

Un esempio di trasformazione è rappresentato dall’hotel Relax, struttura gestita dallo stesso Mozzoni, che oggi dispone di 125 stanze e di un ampio database di clienti, utile per incentivare il ritorno degli ospiti in Riviera anche fuori stagione.

Un ruolo rilevante è giocato anche dal marketing mirato, già avviato e destinato a essere rafforzato nel periodo natalizio. Si tratta principalmente di attività social e mailing, rivolte a un turismo di prossimità, un target che sta rispondendo bene: le prenotazioni sono già in buon numero e molti ospiti scelgono la città anche per brevi soggiorni, afferma il presidente degli albergatori.

A sostenere i flussi contribuisce inoltre l’offerta legata alle festività, con eventi e iniziative diffuse sul territorio. Chi è già venuto sta apprezzando ciò che la città offre in questo periodo, in particolare il Christmas Village, le animazioni di ottimo livello e, come sempre, l’offerta enogastronomica, che rimane uno dei punti di forza. Un interesse che spesso si estende anche all’entroterra, favorendo soggiorni leggermente più lunghi e un impatto più ampio sull’economia locale.