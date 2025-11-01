16.4 C
Roma
sabato – 1 Novembre 2025
Viaggi

Vacanze in Puglia: Scopri l’Agriturismo e il Foliage

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Gite e brevi vacanze in agriturismo stanno crescendo, con un aumento del 5% nelle prenotazioni. Molti approfittano dell’occasione per visitare familiari e amici o per recarsi nei luoghi d’origine, specie in occasione del ponte di Ognissanti, durante il quale si stima che circa 500mila adulti siano fuori casa.

Le preferenze per le vacanze all’aria aperta nelle campagne pugliesi rimangono elevate. Gli agriturismi, spesso combinati con tour culturali, offrono colazioni al sacco e spazi per picnic, rivelandosi una scelta ideale per chi ama cucinare utilizzando i prodotti dell’azienda. La Coldiretti Puglia evidenzia un’ampia offerta ricettiva che include 15.300 posti letto negli agriturismi, 1.877 piazzole di agricampeggio, 28.000 posti a tavola e 443 strutture per degustazioni guidate, rendendo il turismo enogastronomico una delle principali attrattive della regione.

Inoltre, molti vacanzieri tornano ai luoghi d’origine per eventi tradizionali. La maggior parte alloggia in case di proprietà o di familiari, ma ci sono anche coloro che scelgono alberghi, bed and breakfast o agriturismi, dove possono godere del foliage autunnale. Durante il ponte autunnale, il turismo enogastronomico registra un forte interesse con gite giornaliere in occasione di sagre dedicate ai frutti di stagione come castagne, funghi e zucche.

Circa un terzo del budget dei turisti è destinato ai pasti, che possono variare tra ristoranti, pizzerie, trattorie e agriturismi. La Puglia si distingue per la presenza di 5 milioni di ulivi secolari e 66 Indicazioni Geografiche. Il valore economico dei prodotti DOP e IGP in Puglia è significativo, attestandosi a 678 milioni di euro.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Festa d’Autunno in Veneto: Sapori e Tradizioni da Scoprire
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.