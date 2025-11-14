Vacanze in montagna per famiglie: Andalo tra le più cercate

Italy Family Hotels prevede una stagione invernale positiva, con particolare attenzione alle vacanze in montagna per Natale e Capodanno. Secondo un recente sondaggio tra gli albergatori del consorzio, le famiglie italiane cercano sempre più servizi dedicati a neonati e adolescenti, viaggiando prevalentemente con gli animali domestici. L’offerta all inclusive risulta la più apprezzata, mentre aumenta l’interesse per soggiorni brevi di quattro o cinque notti invece della tradizionale settimana.

Le richieste per il mese di dicembre sono aumentate del 26% rispetto all’anno precedente. Il Trentino-Alto Adige è la regione più gettonata, con Andalo in cima alla lista delle località più richieste. L’Emilia Romagna sta guadagnando popolarità, posizionandosi come terza scelta tra le destinazioni montane.

Le famiglie, sempre più inclini a viaggiare con neonati, cercano strutture che offrano servizi dedicati a bambini da zero a due anni, come animazione e babysitting. Anche per i teen, il 75% degli albergatori ha notato una crescente richiesta di attività come escursioni e tornei sportivi. Inoltre, il 70% degli albergatori ammette animali domestici, con diversi hotel che propongono servizi speciali per i pet.

Infine, si registra un aumento dell’occupazione nelle strutture alberghiere, con agosto che ha visto una media di camere occupate superiore al 92% e luglio all’85,7%, evidenziando un trend crescente nel turismo familiare.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo