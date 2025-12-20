12.7 C
Vacanze in Italia: +6% di spesa

Da stranotizie
Vacanze in Italia: +6% di spesa

A parità di notti fuori casa, chi si concederà una vacanza nel periodo tra Natale e l’Epifania spenderà il 6% in più rispetto allo scorso anno. Lo afferma Assoutenti, commentando i dati sugli spostamenti degli italiani diffusi da Federalberghi.

Partire nel periodo delle feste sarà quest’anno più costoso a causa dei rincari che stanno interessando tutto il comparto turistico. Dai trasporti alle strutture ricettive, passando per skipass, ristoranti e servizi vari, la spesa a parità di notti fuori casa aumenta in media del 6% rispetto alle vacanze di fine anno precedenti.

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, afferma che ad aumentare non è solo il costo delle vacanze di fine anno, ma anche il numero di cittadini che rinuncia a partire non potendo sostenere gli attuali livelli delle tariffe turistiche. Oltre il 36% di chi rimarrà a casa durante le feste motiva tale decisione con la mancanza di risorse per affrontare il costo di un viaggio.

Tra i più colpiti dai rincari ci saranno gli italiani che decideranno di trascorrere le festività di Natale e Capodanno sulla neve. Le tariffe degli skipass continuano a salire, al punto che in alcune località i prezzi registrano aumenti che sfiorano il 40% rispetto alla stagione invernale precedente, mentre i listini delle strutture ricettive nelle zone sciistiche registrano aumenti tra il 26% e il 36% rispetto a qualche anno fa.

