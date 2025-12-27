Vacanze in Alto Adige

Marco Poggi, fratello di Chiara, avrebbe dovuto partire per le vacanze in montagna con i genitori a Falzes, in Val Pusteria. Tuttavia, non esistono elementi pubblici che confermino la sua partenza. La famiglia Poggi era in vacanza insieme alla famiglia Biasibetti, amici di Marco, e i tabulati della madre di Chiara mostrano che il telefono di Marco era nella zona di Brunico il 12 agosto.

Tuttavia, l’albergatore non si ricordava della presenza di Marco Poggi e non ricordava che la famiglia Biasibetti fosse insieme a quella dei Poggi. Questo ha sollevato alcune domande sulla presenza o assenza di Marco Poggi nei giorni del delitto. La presenza o l’assenza di Marco Poggi è sempre stata considerata un punto fermo, ma cosa accadrebbe se questo punto fermo venisse messo in discussione?

La domanda è puramente ipotetica e si inserisce nel panorama delle indagini tradizionali che hanno portato Alberto Stasi ad essere condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. La domanda giornalistica si fa più interessante: cosa sarebbe cambiato se l’assenza di Marco Poggi non fosse stata considerata indiscutibile? Non si tratta di affermare che ciò sia avvenuto, ma di interrogarsi su come una simile eventualità avrebbe modificato l’interpretazione di movimenti, orari e contatti. In ogni indagine complessa, l’alibi è uno snodo cruciale. Se un alibi è solido, rafforza la ricostruzione; se è fragile, apre nuove domande.