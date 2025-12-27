6.2 C
Roma
sabato – 27 Dicembre 2025
Viaggi

Vacanze in Alto Adige

Da stranotizie
Vacanze in Alto Adige

Marco Poggi, fratello di Chiara, avrebbe dovuto partire per le vacanze in montagna con i genitori a Falzes, in Val Pusteria. Tuttavia, non esistono elementi pubblici che confermino la sua partenza. La famiglia Poggi era in vacanza insieme alla famiglia Biasibetti, amici di Marco, e i tabulati della madre di Chiara mostrano che il telefono di Marco era nella zona di Brunico il 12 agosto.

Tuttavia, l’albergatore non si ricordava della presenza di Marco Poggi e non ricordava che la famiglia Biasibetti fosse insieme a quella dei Poggi. Questo ha sollevato alcune domande sulla presenza o assenza di Marco Poggi nei giorni del delitto. La presenza o l’assenza di Marco Poggi è sempre stata considerata un punto fermo, ma cosa accadrebbe se questo punto fermo venisse messo in discussione?

La domanda è puramente ipotetica e si inserisce nel panorama delle indagini tradizionali che hanno portato Alberto Stasi ad essere condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. La domanda giornalistica si fa più interessante: cosa sarebbe cambiato se l’assenza di Marco Poggi non fosse stata considerata indiscutibile? Non si tratta di affermare che ciò sia avvenuto, ma di interrogarsi su come una simile eventualità avrebbe modificato l’interpretazione di movimenti, orari e contatti. In ogni indagine complessa, l’alibi è uno snodo cruciale. Se un alibi è solido, rafforza la ricostruzione; se è fragile, apre nuove domande.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Turismo invernale in crisi
Articolo successivo
Foca monaca in Mediterraneo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.