Vacanze in agriturismo: la scelta vincente dell’estate 2023

L’estate italiana ha mostrato un andamento altalenante, con molte difficoltà per il settore turistico. A luglio, sia le spiagge che gli hotel hanno registrato un notevole calo nelle presenze, in parte a causa dei costi elevati. Tuttavia, il settore agrituristico sembra emergere come una valida alternativa, specialmente per il weekend di Ferragosto, quando è prevista un’alta affluenza nelle strutture agricole.

Augusto Congionti, presidente di Agriturist, ha osservato che i soggiorni si stanno accorciando, con molti turisti che prenotano solo due o tre notti, contribuendo all’aumento delle vacanze “mordi e fuggi”. Questa tendenza ha reso difficile per le aziende pianificare le loro offerte, un problema comune a molte strutture ricettive.

Le famiglie italiane tendono a preferire esperienze di alta qualità che riflettano l’essenza del turismo rurale. Esplorare la natura, partecipare a escursioni e degustare prodotti tipici sono tra le attività più ricercate. Agritourist sottolinea l’importanza di investire nel turismo esperienziale, un settore che potrebbe diversificare e amplificare l’offerta disponibile, attrarre più visitatori e garantire una ripresa sostenibile.

La resilienza del settore agrituristico, in un contesto così sfidante, rappresenta quindi una nota positiva per il turismo italiano. Con l’aumento della domanda di esperienze autentiche, sembra esserci un’opportunità per il turismo rurale di conquistare nuovi clienti, adattandosi ai cambiamenti delle preferenze turistiche.